Ci sono diverse ragioni per le quali uno smartphone Huawei non di ultimo grido non abbia ricevuto l’aggiornamento con EMUI 11. Qualche anno fa avremmo ipotizzato le solite strategie di marketing da parte di un produttore di smartphone Android, nel tentativo di incentivare le vendite di modelli più recenti, ma il quadro sta cambiando. Almeno per quanto concerne il colosso asiatico. Proviamo dunque a fare il punto della situazione, grazie ad alcune indiscrezioni trapelate in rete oggi 16 marzo dopo un recente recap da noi lanciato.

Diversi Huawei non otterranno l’aggiornamento EMUI 11: le motivazioni

Se da un lato tanti utenti in possesso di device Huawei ormai datati avevano ampiamente previsto uno scenario del genere con EMUI 11, lo stesso non si può certo dire con modelli tutto sommato ancora apprezzabili in termini di scheda tecnica. Secondo un famoso tipster su Weibo, vale a dire Digital Jun, pare che Huawei stia lavorando su HarmonyOS per portarlo a stretto giro su quanti più vecchi dispositivi possibile. Un dettaglio non di poco conto, se rivolgiamo lo sguardo al passato e allo sviluppo software di questi dispositivi.

Come stanno le cose in questo momento? Il brand cinese sta sviluppando questo software per renderlo compatibile con l’hardware più recente, ma anche quello più vecchio disponibile sul mercato. Un segnale chiaro, che evidenzia la volontà di assicurare importanti aggiornamenti a modelli Huawei che apparentemente potevano ormai sembrare abbandonati al proprio destino. Per farvela breve, HarmonyOS potrebbe assicurare loro una seconda giovinezza, secondo quanto raccolto stamane.

Quali Huawei installeranno l’aggiornamento EMUI 11

Detto questo, quali modelli potranno fare questo step? Secondo Gizmochina, una recente fuga di notizie ha suggerito che la società porterà il suo sistema operativo proprietario su dispositivi che possono quantomeno contare su processore HiSilicon Kirin 710 e versioni successive. Insomma, tutto pronto in casa Huawei in questo periodo.