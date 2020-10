Si torna a parlare proprio in queste ore di Huawei Mate 30, soprattutto in ottica rilascio dell’aggiornamento con EMUI 11. In attesa dell’upgrade stabile e definitivo, dopo le notizie degli ultimi giorni, bisogna contestualizzare al meglio la situazione. Lo scorso mese di giugno, infatti, Huawei ha lanciato una funzione della fotocamera per la serie P40, con cui ha notevolmente semplificato l’acquisizione di immagini della fotocamera in modalità zoom. Ora, questo plus a quanto pare si sta espandendo ad una nuova serie.

Da oggi 29 ottobre, Huawei Mate 30 con un nuovo aggiornamento della beta EMUI 11

Le ultime indicazioni sui top di gamma 2019 ci arrivano in queste ore da Huawei Central, secondo cui il produttore cinese proprio in queste ore ha iniziato a lanciare la beta pubblica EMUI 11 per i dispositivi della serie Huawei Mate 30. Questo pacchetto software, come si poteva facilmente immaginare, apporta una serie di nuovi miglioramenti, ma soprattutto include la nuova funzione di anteprima Picture in picture per catturare buone immagini quando decidiamo di passare alla tanto utilizzata modalità zoom.

Stando alle indicazioni ottenute in questi mesi con la funzione in questione, pare che venga mostrata nel momento in cui l’utente in possesso di un Huawei Mate 30 deciderà di spingersi a livelli di zoom come 15x o superiori. Insomma, per gli amanti delle foto potrebbe trattarsi di un sensibile passo in avanti in ottica fotocamera. Oltre alla funzione della fotocamera che abbiamo appena descritto, l’aggiornamento emerso a fine ottobre apporta anche miglioramenti per la galleria.

A questo, secondo il changelog al quale sono risalito poco fa per chi si appresta a fare questo step con il proprio Huawei Mate 30, si aggiungono anche importanti ottimizzazioni per Bluetooth, sistema e sicurezza. Staremo a vedere se nel corso dei prossimi giorni verranno a galla ulteriori plus per questi device.