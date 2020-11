Novembre si chiude con ulteriori novità per coloro che si ritrovano con un Huawei Mate 30, soprattutto in ottica EMUI 11, se pensiamo al fatto che l’aggiornamento in questione pare essere destinato a migliorare ulteriormente dopo le notizie che abbiamo riportato un paio di settimane fa sul nostro magazine. A tal proposito, diventa molto importante individuare da subito le due aggiunte, anche perché l’approccio avuto qui dal produttore potrebbe essere usato anche per altri modelli di serie compatibili con il firmware.

Cosa cambia per Huawei Mate 30 con l’aggiornamento di fine novembre

Fondamentalmente, possiamo dire che a fine mese l’aggiornamento EMUI 11 sia destinato a migliorare in modo significativo per Huawei Mate 30. Secondo quanto riportato da Huawei Central, occorre concentrarsi fondamentalmente su due punti, vale a dire AI Air Gestures e Starry Night theme. Sigle alla mano, si tratta di un upgrade EMUI 11 che si focalizza sulla versione 11.0.0.155, dal canto suo aggiornata dal pacchetto software 11.0.0.145 che era stato distribuito di recente.

Ad esempio, è stato aggiunto il tema “Notte stellata”. Invece, con AI Air Control, i possessori di Huawei Mate 30 avranno nuove opzioni sul fronte gesture. Qualche esempio? Muovi la mano verso destra per voltare pagina e leggere, sfogliare foto, aggiungere la possibilità di rispondere alle chiamate, inserire o mettere in pausa la musica. Dal changelog, poi, emerge anche qualche intervento per quanto riguarda la modalità multi-windows, soprattutto con schermata orizzontale.

Vedremo se a dicembre avremo ulteriori interventi software per migliorare EMUI 11 a bordo dei tanti Huawei Mate 30 venduti in Italia e nel resto d’Europa. Per ora non possiamo fare altro che prendere atto dell’ennesimo aggiornamento, in Italia, sperando che la situazione si sblocchi nel più breve tempo possibile anche per altri modelli che aspettano di fare questo step. Che idea vi siete fatti in merito?