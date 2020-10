Non solo Mate 40 nel futuro di Huawei. Dopo aver presentato il suo nuovo smartphone top gamma per il 2020, la compagnia cinese ha infatti alzato il sipario anche sul Huawei Mate 30E Pro 5G, vale a dire una rivisitazione del precedente Mate 30 Pro, device mobile di punta per l’anno passato.

La principale novità che potrebbe fare gola al pubblico interessato all’acquisto di uno smartphone ancora incredibilmente performante ad un prezzo più accessibile è nascosta sotto la scocca. Il Huawei Mate 30E Pro 5G va infatti a montare un processore Kirin 990E, mentre l’aspetto estetico rimane invariato rispetto all’edizione che tutti conosciamo – ed apprezziamo. Le versioni disponibili, come potete verificare voi stessi sul sito ufficiale del gigante della telefonia orientale, sono due, una da 8 GB di RAM e 128 GB adibiti alla memoria di archiviazione interna, e la seconda con 256 GB di memoria e sempre 8 GB di RAM.

Il prezzo, invece, non è ancora stato reso noto, ma sarà sicuramente più basso di quelli del Mate 40 e del Mate 40 Pro, fissati decisamente verso l’alto – cosa che non ha comunque fermato le vendite, per un sold-out da record avvenuto in Cina in soli 28 secondi. In ogni caso, sul portale Vmall il Huawei Mate 30E Pro 5G può già essere prenotato lasciando una caparra. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, restano invariate rispetto a quelle del predecessore, con pieno supporto alle reti 5G di nuova generazione, uno schermo con display OLED da 6,53 pollici e FHD+, una batteria da 4500mAh con ricarica veloce 40W – wireless fino a 27W -, e con sistema operativo Android 10 – con EMUI 11.

La scelta di Huawei di rinnovare il suo top di gamma del 2019 potrebbe rivelarsi vincente per sedurre quella fetta di pubblico che non vuole investire una cifra troppo importante per il nuovo Mate 40. Voi siete tra questi? Vi interesserebbe un Mate 30E Pro 5G?