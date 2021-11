La serie dei Huawei Mate 30 è composta da diversi modelli ed è la prima linea di punta che include modelli 5G del produttore cinese. Come riportato da ‘Huawei Central‘, il Huawei Mate 30 è anche il primo telefono a contenere il sistema operativo EMUI 10.0 basato su Android Open Source Project (AOSP). La serie non dispone dei Google Mobile Services (GSM), il che significa che mancano il Play Store e le app associate al colosso di Mountain View. Il Huawei Mate 30 funziona in modo indipendente, con a bordo i Huawei Mobile Services (HMS) e lo store proprietario AppGallery. Il device ha ricevuto una serie di nuovi software, come EMUI 10.1 e EMUI 11.

D’altra parte, è stato uno dei primi smartphone a partecipare al programma di beta testing mobile di HarmonyOS 2.0. Tuttavia, i modelli globali non sono stati aggiornati alla stessa implementazione firmware. I dispositivi Huawei Mate 30 sono idonei per l’aggiornamento ad EMUI 12 nel mercato globale. L’interfaccia utente è dotata di molte nuove funzionalità e di un design del tutto rinnovato, più minimalista e realistico, per fornire la migliore esperienza utente possibile.

L’11 novembre la registrazione alla beta di EMUI 12 per i dispositivi Huawei Mate 30 Pro è stata piuttosto veloce, poiché la maggior parte dei principali Paesi sembra aver avuto accesso al progetto. In pratica, adesso si tratta di aspettare che il programma beta faccia il suo corso, in attesa della versione stabile (tutto dovrà andare secondo i piani dell’OEM cinese, e quindi al netto di troppi intoppi che altrimenti rallenterebbero il processo di distribuzione in maniera più o meno drastica), che pure non dovrebbe tardare ad arrivare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

