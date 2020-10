IFC Films ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Stardust, l’atteso film in cui sarà raccontata l’incredibile storia di David Bowie. Il filmato appena diffuso ci offre l’opportunità di dare un primo sguardo al protagonista, qui interpretato da Johnny Flynn. Il film è stato diretto da Gabriel Range (conosciuto per Death Of A President).

Durante gli ultimi anni, ci siamo trovati davanti a diversi film in cui vengono raccontate le carriere di alcune icone del rock, basti pensare a Bohemian Rapsody e Rocketman. Anche una parte della vita di Bowie arriverà sul grande schermo, con Stardust. Il biopic sarà un film su David Bowie, ma senza la sua musica.

Il film è ambientato nel 1971. David Bowie, allora 24enne, intraprese un primo viaggio in America con Ron Oberman (addetto stampa della Mercury Records), per promuovere The Man Who Sold The World (un album). Questo viaggio fa maturare in Bowie il bisogno di reinventarsi, fino all’arrivo di Ziggy Stardust, un suo celebre alter ego.

Il pubblico potrà quindi scoprire la scalata al successo di un’icona della musica rock, che ha accompagnato diverse generazioni di appassionati. Il protagonista sarà interpretato da Johnny Flynn, conosciuto per Beast ed Emma.

Gli altri membri del cast sono Marc Maron (che presta il volto all’addetto stampa della Mercury Records), Ron Oberman e Jena Malone (Angie), Aaron Poole, Paulino Nunes e Anthony Flanagan. Stardust, scritto da Christopher Bell, è prodotto da Paul Van Carter, Nick Taussig e Matt Code. I produttori esecutivi sono invece Fabien Westerhoff, Christopher Figg e Robert Whitehouse.

Non è ancora stata confermata la data d’uscita italiana di questo film.