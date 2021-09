Arriva un biopic su Amy Winehouse, e potrebbe essere quello definitivo. Dopo il docufilm Amy di Asif Kapadia è in progetto un film più intenso, uno sguardo più ravvicinato nella vita della cantautrice scomparsa e che cattura i suoi ultimi 3 anni di vita.

Un biopic su Amy Winehouse

Il biopic su Amy Winehouse è attualmente in mano alla casa di produzione Halcyon Studios, che ha scelto di avviare il progetto dopo aver esaminato il libro Saving Amy della scrittrice Daphne Barak, pubblicato nel 2010. La scrittrice, infatti, ha registrato circa 40 ore di riprese, scattato fotografie e segnato note proprio insieme a Amy Winehouse e la sua famiglia in 6 mesi di condivisione.

Si tratta dunque di materiale esclusivo, ora a disposizione degli Halcyon Studios di cui la stessa Barak è produttrice esecutiva. Il CEO degli Halcyon David Ellender ha dichiarato:

“Il nostro team è onorato di lavorare a questo progetto. Sebbene la sua carriera sia stata interrotta troppo breve, Amy è stata la voce di una generazione e non vediamo l’ora di raccontare la sua storia nel modo più toccante possibile”.

La morte di Amy Winehouse

Amy Winehouse è morta il 23 luglio 2011 nella sua camera da letto a Camden Square, Londra. Il suo corpo fu ritrovato alle 15:30 dalla sua guardia del corpo Andrew Morris, insospettito di non trovarla sveglia a quell’ora. Morris aveva già verificato durante la mattina, ma la credette addormentata. Intorno al corpo della star del soul c’erano tante bottiglie di vodka. I due vivevano insieme, legati da un rapporto fraterno. La sera prima Amy si era chiusa nella sua stanza per consumare un pasto etnico e osservare i video caricati dai fan su YouTube.

La sua morte diede spazio a tante speculazioni e leggende circa una certa maledizione: Amy Winehouse era morta a 27 anni, proprio come Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain e Jimi Hendrix e per questo circolarono tantissime teorie del complotto, tutte rivelatesi infondate.

Nel biopic su Amy Winehouse attualmente in lavorazione troveremo gli ultimi 3 anni di vita della star scomparsa, e per il momento non si hanno notizie sul titolo né sulla data di uscita.