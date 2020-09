Le riprese di Elvis, il biopic sul Re del rock and roll, riprenderanno presto, dopo una lunga interruzione. Il Premio Oscar Tom Hanks e il regista Baz Luhrmann torneranno sul set, nel Queensland (Australia), a partire dal 23 settembre 2020.

La produzione di Elvis è rimasta ferma per sei mesi a causa della positività di Tom Hanks al Coronavirus. Luhrmann, il regista di questo progetto, ha commentato – come riportato da Deadline – l’inizio delle riprese dicendo:

È un vero privilegio, in questo momento senza precedenti, che Tom Hanks sia stato in grado di tornare in Australia per unirsi ad Austin Butler, a tutto il nostro straordinario cast e alla troupe per iniziare la produzione di Elvis.

Tom Hanks – che nel biopic presta il volto al manager di Elvis Presley – dovrà restare in quarantena per le prossime due settimane, prima di poter proseguire con le riprese.

Il nuovo film di Baz Luhrmann racconterà la storia di Elvis Presley (l’autore del meraviglioso album Today) e il suo legame con l’enigmatico manager Parker. La pellicola è ambientata tra gli anni ’50 e ’70, un periodo in cui la società americana cambiò per sempre. In questo contesto, Elvis introdusse un nuovo modo di “fare musica”, riuscendo a coinvolgere gli appassionati di tutto il mondo.

Il cast è composto da Austin Butler (Elvis Presley), Tom Hanks (Parker), Olivia DeJonge (Priscilla Presley), Maggie Gyllenhaal (Gladys Presley) e Rufus Sewell (Vernon Presley). Il film dovrebbe uscire – salvo eventuali rinvii – nelle sale cinematografiche durante il mese di novembre del 2021.