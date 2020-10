Il nuovo album di Michele Bravi è rinviato al 2021. La Geografia Del Buio subisce un nuovo slittamento a causa dell’emergenza sanitaria che non accenna ad allentare la sua morsa. L’annuncio è arrivato sui canali social dell’artista, con un lungo post nel quale ha spiegato i motivi di questa difficile decisione.

L’artista di Città di Castello era tornato alla musica dopo un lungo periodo di assenza, seguito all’incidente nel quale ha perso la vita una donna di 57 anni. Il singolo del ritorno è stato La Vita Breve Dei Coriandoli, presentato durante la sua partecipazione ad Amici Speciali, tenutosi a maggio per il sostegno della Protezione Civile.

“Non è stata una scelta facile da prendere. Da una parte, c’è la voglia di regalare un momento di pausa, riflessione e magia a chi ascolta la mia musica, verso cui ho una gratitudine infinita per tutta la pazienza e la gentilezza che mi rivolgono sempre. Dall’altra, c’è l’esigenza di tutelare il lavoro di una squadra di professionisti che vivono dedicandosi anima e corpo alla realizzazione di un disco e il cui impegno professionale, in questo momento, non può essere riconosciuto nel modo migliore. Questo disco parla di come dare uno spazio all’incertezza e non avrei mai pensato che avrebbe incontrato questa grande incertezza di gestione. Spero possiate capire. È stata davvero una scelta difficile”.

Nei mesi scorsi, l’artista è tornato in radio attraverso la collaborazione con Mika in Bella D’Estate. Il brano era stato presentato durante l’ultima edizione dei Seat Music Awards, che aveva riportato sul palco la musica dal vivo. Alla conduzione erano tornati Carlo Conti e Vanessa Incontrada, mentre il pubblico era stato dimezzato a causa dell’emergenza sanitaria.

Il nuovo album arriverà a quattro anni da Anime Di Carta, con il quale era tornato sul palco del Festival di Sanremo con Il Diario Degli Errori. Il brano ha rappresentato una vera e propria rinascita per l’artista umbro che si era reinventato come youtuber. Il disco era stato portato anche sul palco in diverse occasioni, con le ultime che erano state annullate a seguito del breve ritiro di Michele Bravi.