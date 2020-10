Nuovi miglioramenti in vista per il Samsung Galaxy Watch Active 2, pronto ad accogliere alcune altre delle novità pensate per il più recente Samsung Galaxy Watch 3. Come riportato da ‘SamMobile‘, dopo aver ricevuto le funzionalità di rilevamento di caduta e la misurazione VO2, il Samsung Galaxy Watch Active 2 si appresta a fare proprie ulteriori opzioni aggiuntive attraverso l’aggiornamento R820XXU1CTJ5, disponibile a partire dalla Corea del Sud e dal peso di circa 60MB. L’upgrade introduce a bordo del Samsung Galaxy Watch Active 2 la guida vocale che subentra nel corso degli esercizi (sarà possibile ascoltare i suoi suggerimenti grazie alle cuffie associate) per consigliare per il meglio l’utente circa l’attività fisica svolta ed informarlo di alcuni importanti dettagli (la distanza raggiunta e la frequenza cardiaca durante la corsa o le sessioni di bici, per esempio).

Il colosso di Seul ha ben pensato di modificare la schermata AOD rimuovendo la lancetta dei secondi, forse per risparmiare batteria. L’aggiornamento R820XXU1CTJ5 si occupa anche di introdurre una serie di miglioramenti relativi alla stabilità del sistema operativo ed alle prestazioni in generale. Non appena disponibile per il proprio mercato di appartenenza, sarà possibile portare a termine l’upgrade del Samsung Galaxy Watch Active 2 attraverso lo smartphone associato e l’app Galaxy Wereable. Una volta lanciata l’applicazione entrate nella sezione ‘Home‘, selezionate l’opzione ‘Aggiornamento software orologio‘ e da lì cliccate su ‘Scarica e installa‘.

Nonostante l’aggiornamento R820XXU1CTJ5 sia ormai in roll-out, potrebbero volerci alcuni giorni prima che ne venga rilevata la disponibilità per il vostro Samsung Galaxy Watch Active 2 (l’importante è che sia stato dato il via al rilascio, tanto non dovrebbe comunque volerci troppo tempo per una diffusione capillare). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al più presto.