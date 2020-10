Un’ambiziosa alleanza tra Netflix e Ubisoft porterà allo sviluppo dell’universo televisivo di Assassin’s Creed, popolare franchise basato su una saga di videogiochi per PC e console e traslato nel tempo sul grande schermo e sulle pagine di romanzi e fumetti. I progetti frutto dell’accordo comprenderanno serie animate, live action e anime. La prima tappa sarà una serie live action prodotta da Netflix in collaborazione con Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television.

Per oltre dieci anni, milioni di fan nel mondo hanno contribuito a trasformare il brand Assassin’s Creed in un franchise iconico, si legge in un comunicato di Altman su Deadline. Siamo elettrizati all’idea di creare una serie di Assassin’s Creed con Netflix e non vediamo l’ora di sviluppare la prossima saga nell’universo di Assassin’s Creed.

Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft e dar vita alla narrazione ricca e stratificata per la quale Assassin’s Creed è tanto amato, è il commento di Peter Friedlander di Netflix. Dai suoi mondi storici mozzafiato all’enorme fascino che esercita a livello glovale in quanto uno dei franchise di videogiochi più venduti, il nostro impegno è quello di creare con cura dell’intrattenimento epico ed emozionante e offrire ai fan e agli abbonati la possibilità di tuffarsi in questo mondo ancora più a fondo.

L’ambizione del progetto è evidente dai numeri. Assassin’s Creed ha debuttato sul mercato nel 2007, trasformandosi rapidamente in una megahit da oltre 155 milioni di copie vendute. L’esperienza di gioco è basata sul metodo open world. La trama si snoda attraverso salti temporali di varie epoche e vede contrapporsi l’Ordine Templare – il cui obiettivo è il controllo totale sulla vita degli uomini per condurli alla pace – e la Confraternita degli Assassini – decisa invece a eliminare i tiranni e migliorare il mondo ispirando la giustizia.

L’incursione televisiva di Ubisoft Film & Television comprende anche altri progetti in fasi diverse di sviluppo. Tra queste i film Tom Clancy’s The Division (in collaborazione con Netflix), Rabbids (con Lionsgate), Just Dance (con Screen Gems), Beyond Good & Evil (con Netflix), Rabbids Invasion (con Netflix) e Mythic Quest: Raven’s Banquet (Apple TV+).