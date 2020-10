Your Song di Elton John mette tutti d’accordo: è la canzone d’amore per eccellenza, o una delle poche che vantano questo riconoscimento. Il suo successo arrivò grazie a tre fattori: il primo erano le parole scritte da Bernie Taupin, il secondo – ovviamente – era la magistrale interpretazione di Elton John e il terzo era l’intuizione delle emittenti radiofoniche.

Your Song di Elton John arrivò nelle case di tutto il mondo il 26 ottobre 1970 grazie a un piccolo moto di ribellione da parte degli speaker. I disk jockey, infatti, si ritrovarono tra le mani il singolo Take Me To The Pilot che nel lato B ospitava, appunto, Your Song. Quest’ultima, secondo gli operatori, aveva del potenziale e per questo decisero di mandarla in onda. Entrambe erano contenute nel disco Elton John (1970), secondo album della carriera del cantautore britannico.

La rara bellezza, la poesia e la dolcezza di ogni singolo suono e vocabolo del brano conquistarono John Lennon, che disse: “Elton John è stata la prima novità interessante che ho sentito dopo i Beatles”. Ciò che viene fuori da questa ballata, infatti, è la dichiarazione d’amore spontanea, una verità che si può toccare. Bernie Taupin scrisse il testo nel 1969 quando aveva ancora 17 anni. Non rivelò mai quale fosse la fonte d’ispirazione per il brano, ma Elton John intuì che fosse la personale dedica a una ragazza di cui era innamorato.

Per questo il cantautore si impegnò per rendere al massimo quell’emozione e tradurla in musica. Lo fece in 10 minuti, Elton, curando ogni minimo dettaglio. Il resto arrivò grazie all’imponente lavoro del produttore Gus Dudgeon e del maestro Paul Buckmaster. Quest’ultimo arricchì l’arrangiamento con una sessione d’archi che conferì al brano uno stile pop barocco, facendolo diventare un piccolo capolavoro sinfonico.

Ancora oggi Your Song di Elton John è una delle canzoni d’amore più citate e apprezzate del Novecento.