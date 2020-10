Red Canzian ballerino per una notte a Ballando Con Le Stelle il 24 ottobre. La nuova puntata dello show condotto da Milly Carlucci andrà in onda dalle 20,35 e ospiterà l’ex bassista dei Pooh per la conquista del tesoretto da assegnare a una delle coppie in gara, o a più di una. Dopo la conclusione del progetto dei Pooh, Canzian ha iniziato la sua carriera da solista, alla quale ha aggiunto quella di produttore di giovani artisti facenti parte della sua Academy.

Quella a Ballando Con Le Stelle sarà quindi una nuova sfida per Red Canzian, che sarà giudicato dalla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. I voti raccolti saranno assegnati ad Alberto Matano, che deciderà a quale coppia assegnare il tesoretto.

Le coppie ancora in gara si sfideranno per ottenere un posto nella prossima puntata. A competere saranno Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca – Lucrezia Lando. A queste, si aggiungerà la coppia vincitrice dello spareggio.

Le coppie eliminate, rappresentate da Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Antonio Catalani – Tove Villfor possono ancora sperare di tornare in gara attraverso il ripescaggio. Le coppie eliminate, quindi, hanno continuato ad allenarsi in vista della possibilità di tornare in gara.

La nuova edizione di Ballando Con Le Stelle era in programma per marzo, ma l’emergenza sanitaria ha comportato uno slittamento del programma fino all’autunno. Secondo indiscrezioni, il programma di Rai1 tornerà nel 2021e ancora in autunno. L’edizione 2020 è iniziata in maniera burrascosa, con alcuni membri del cast che sono risultati positivi al Covid.

Samuel Peron è tornato a ballare il 17 ottobre scorso, dopo essere risultato negativo. Il ballerino avrebbe dovuto essere il partner di Rosalinda Celentano, ma nella quinta puntata ha fatto coppia con Milly Carlucci, che è stata ballerina per una notte.