Sarà incentrato sull’intrattenimento leggero e sul musical, il programma del Politeama Genovese annunciato nella giornata di ieri – martedì 5 luglio – dalla direttrice generale Claudia Scerni e dal direttore artistico Danilo Staiti nel corso della conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche l’assessore regionale Ilaria Cavo e l’assessore comunale Lorenza Rosso. Il teatro darà spazio alla commedia, al musical e all’intrattenimento generale con nomi di punta dello spettacolo italiano e internazionale, da Angelo Pintus a Red Canzian, ma anche del classico e del moderno.

Il programma del Politeama Genovese

The Kitchen Company (da settembre)

Destinati All’Estinzione di Angelo Pintus – dall’11 al 16 ottobre 2022

Giulietta E Romeo del Balletto di Roma – 26 ottobre 2022

Sette Spose Per Sette Fratelli con Diana Del Bufalo e Baz – dal 3 a l 5 novembre 2022

Atti Scenici In Luogo Pubblico di Ale e Franz – 11 e 12 novembre 2022

Notre-Dame De Paris del Balletto Di Milano – 15 novembre 2022

Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek – 18 e 19 novembre 2022

Mamma Mia! – dal 23 al 27 novembre 2022

Parson Dance – 29 novembre 2022

Ti Racconto Una Storia di Edoardo Leo – 1 dicembre 2022

Pirati Dei Caruggi – 2 e 3 dicembre 2022

Tilt, Le Cirque World’s Top Performers – dall’8 all’11 dicembre 2022

Pretty Woman – dal 15 al 17 dicembre 2022

Vincent Bohanan & Sound Of Victory, Gospel Choir – 19 dicembre 2022

Bruciabaracche – 26 e 27 dicembre 2022

Maurizio Lastrico – 31 dicembre 2022 e dal 2 al 4 gennaio 2023

Scusa Sono In Riunione… Ti Posso Richiamare? con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta – dal 10 al 12 gennaio 2023

Il Malato Immaginario con Emilio Solfrizzi – 19 e 20 gennaio 2023

Ci Vuole Orecchio con Elio – 21 gennaio 2023

Le Verdi Colline Dell’Africa con Sabina Guzzanti – 25 gennaio 2023

Casanova Opera Pop di Red Canzian – 27 e 28 gennaio 2023

Una Piccola Odissea di Andrea Pennacchi – 2 febbraio 2023

Trappola Per Topi con Lodo Guenzi – 3 e 4 febbraio 2023

Instant Theatre di Enrico Bertolino – 15 febbraio 2023

Che Fiesta… 110 Años con Compagnia Goliardica M. Baistrocchi – dal 17 al 19 febbraio 2023

Legally Blonde, La Rivincita Delle Bionde – 24 e 25 febbraio 2023

La Corsa Dietro Il Vento di Gioele Dix – 2 marzo 2023

Stanno Sparando Sulla Nostra Canzone con Veronica Pivetti – 3 e 4 marzo 2023

Kataklò Athletic Dance Theatre, Back To Dance – 16 marzo 2023

Maschio Caucasico Irrisolto di Antonio Ornano – 17 e 18 marzo 2023

Gli Ultimi Giorni di Van Gogh di Marco Goldin – 22 marzo 2023

Piazzolla Tango, Naturalis Labor – 29 marzo 2023

Grease Il Musical con Compagnia della Rancia – dal 30 marzo all’1 aprile 2023

Rivadeandrè di Federico Buffa – 14 aprile 2023

Coppia Aperta Quasi Spalancata con Chiara Francini e Alessandro Federico – 18 e 19 aprile 2023

Giuseppe Giacobazzi – 5 e 6 maggio

Billy Elliot – dal 12 al 14 maggio 2023

Liberi Di Sognare de I Legnanesi – 19 e 20 maggio 2023

Ferzaneide di Ferzan Ozpetek (data da definire)

I biglietti per assistere agli spettacoli del programma del Politeama Genovese

Per gli spettacoli del programma del Politeama Genovese sono a disposizione gli abbonamenti nelle soluzioni Gold, Libero, Best Of/Under 25 e per il Teatro Comico. Di seguito tutti i prezzi e i dettagli.

Gold: 8 o più spettacoli a scelta sull’intero cartellone

POLTRONISSIMA € 216,00

(€ 27,00 costo singolo spettacolo)

POLTRONA € 176,00

(€ 22,00 costo singolo spettacolo)

Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Luglio

POLTRONISSIMA € 208,00

POLTRONA € 168,00 Libero: 10 o più spettacoli a scelta sull’intero cartellone

POLTRONISSIMA INTERA € 250,00

(€ 25,00 costo singolo spettacolo)

POLTRONA INTERA € 210,00

(€ 21,00 costo singolo spettacolo)

Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Luglio

POLTRONISSIMA € 240,00

POLTRONA € 200,00

POLTRONISSIMA RIDOTTA € 230,00

(€ 23,00 costo singolo spettacolo)

POLTRONA RIDOTTA € 200,00

(€ 20,00 costo singolo spettacolo)

Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Luglio

POLTRONISSIMA RIDOTTA € 220,00

POLTRONA RIDOTTA € 190,00 Best Of/Under 25: 5 spettacoli a scelta sull’intero cartellone

€ 110,00

(€ 22,00 costo singolo spettacolo)

Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Luglio

€ 105,00

L’abbonamento è riservato agli under 25 ed è rigorosamente nominativo. Il teatro comico: 5 o più spettacoli

€ 120,00

(€ 24,00 costo singolo spettacolo)

Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Luglio

€ 115,00

Abbonamento a 5 o più spettacoli a scelta tra i seguenti: Ale e Franz, Pirati dei Caruggi, Bruciabaracche, Maurizio Lastrico, Sabina Guzzanti, Enrico Bertolino, Antonio Ornano, Giuseppe Giacobazzi.

Come si può notare, i biglietti e gli abbonamenti per il programma del Politeama Genovese che verranno acquistati entro il mese di luglio sono disponibili a tariffa ridotta.

