È il racconto di un guerriero, quello di Red Canzian a Oggi è Un Altro Giorno in compagnia della moglie Bea Niederwieser di fronte a Serena Bortone.

Nei giorni scorsi il leggendario bassista dei Pooh è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e ha ricordato il grande assente Stefano D’Orazio con parole piene di affetto e malinconia:

“Stefano era generosità, era altruismo, aveva questa predisposizione nei confronti dell’umanità. Si fermava per strada se vedeva un gattino abbandonato“.

Nell’ultimo anno l’artista ha affrontato due fatiche: quella del grande lutto per la morte di D’Orazio e un’improvvisa infezione cardiaca che lo ha colpito all’inizio del 2022, pochi giorni prima del lancio del Casanova Opera Pop. Per i fan dei Pooh è stato un grande spavento, ma soprattutto per la famiglia di Red Canzian che da subito si è precipitata per soccorrere il musicista per accompagnarlo subito in ospedale.

Red Canzian a Oggi è Un Altro Giorno ricorda molto bene quei momenti drammatici:

“L’ho sentito dentro di me, perché non sono mai stato in quelle condizioni, da perdere il senso dell’equilibrio, della realtà, del pensiero. Sragionavo, ero completamente aggredito da questa infezione. Ho avuto paura di quello, di non avere più il controllo del mio corpo. Poi dopo l’operazione, dopo 5 giorni di luci psichedeliche che vedevo, sono uscito da questo tunnel e ho cominciato a riprendere in mano il mio corpo, concentrandomi soprattutto sulle cose che avrei dovuto fare in quel periodo e non potevo fare”.

Anche la moglie Beatrice ricorda quei giorni difficili. I primi sintomi della malattia si sono manifestati mentre l’artista partecipava alle prove del Casanova Opera Pop. In quel momento Bea era presente, ecco il suo racconto.

“È stato un momento terribile perché lui mi ha proprio abbandonato. Ero da sola alle prove. Lui ha iniziato ad avere la febbre, l’ho trovato a casa sul divano e ho intuito la gravità e così ho chiamato l’ambulanza. È stato un colpo e non solo per me”.

Nella scorsa settimana il figlio Phil Mer ha ricordato il momento in cui è scattato l’allarme: al telefono Red Canzian si presentava in uno stato confusionale, per questo i familiari si sono subito attivati per far sì che ricevesse i soccorsi.

