Durante il concerto di Red Canzian a Sant’Agata Di Puglia è scoppiato un incendio. Nonostante le fiamme, la paura e il pericolo, la musica non si è fermata. Per questo contro il bassista dei Pooh si è accanita una certa fetta social che ha accusato l’artista di non aver interrotto lo spettacolo.

Incendio durante il concerto di Red Canzian: cos’è successo

Il focolaio si è sviluppato a 800 metri dal centro abitato, con le prime fiamme individuate nell’area boschiva del Monte Della Croce, per un totale di 30 ettari di bosco polverizzati dall’incendio.

Nelle ore successive, tuttavia, sui social sono comparse le prime foto del rogo. Secondo alcuni scatti, le fiamme risultavano vicinissime al palco, quasi a ridosso, e per questo Red Canzian è stato raggiunto da polemiche per non aver scelto di interrompere lo show per far sì che il pubblico presente si mettesse in salvo.

Il bassista dei Pooh non è rimasto a guardare, e sui social ha risposto alle critiche degli utenti. In uno scatto aereo dell’area coinvolta sia dall’incendio che dal concerto, in effetti, possiamo vedere le fiamme e il palco ad una distanza decisamente troppo ridotta.

Tuttavia si tratta di un gioco di prospettive.

La risposta del bassista dei Pooh

Probabilmente l’umore degli utenti social è alimentato in negativo da quanto si è detto sul Jova Beach Party, con Jovanotti accusato di deturpare l’ecosistema da parte delle associazioni ambientaliste. Lorenzo Cherubini ha risposto alle polemiche – arrivate, tra l’altro, anche da Gemitaiz – con Matteo Salvini dalla sua parte.

Mentre Jovanotti ha atteso del tempo, Red Canzian ha risposto dopo poche ore. Ecco il suo messaggio:

“La foto tradisce la realtà, e così sembra che il mio concerto faccia da spensierata colonna sonora ad un incendio scoppiato sotto al paese di sant’Agata di Puglia. In realtà era molto più lontano dal palco di quanto non sembra, inoltre gli organizzatori locali ci hanno rassicurato che tutto era sotto controllo, e la tranquillità del pubblico durante il concerto lo dimostrava. Mi spiace molto per gli alberi che sono andati distrutti e mi spiace anche che qualcuno cerchi di strumentalizzare la notizia. Il mio impegno e il mio rispetto da sempre per l’ambiente credo non debba essere ribadito”.

Una volta scoppiato l’incendio, quindi, gli organizzatori hanno rassicurato sulla sicurezza del concerto di Red Canzian rispetto all’incendio.

