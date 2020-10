Sweet Melody delle Little Mix è il nuovo singolo che anticipa il nuovo disco Confetti. Si tratta del terzo estratto dopo Break Up Song e Holiday e arriva con un videoclip in cui le 4 star britanniche danno sfogo a tutta la loro abilità coreografica. Un successo, quello delle Little Mix, confermato anche dalla loro conduzione degli MTV EMAs 2020 ma soprattutto dal docufilm LM5: The Tour Film che testimonia il successo mondiale dei concerti promozionali legati all’album precedente LM5 (2018).

A questo giro manca poco: il nuovo album Confetti uscirà il 6 novembre 2020 e sarà il sesto album in studio delle Little Mix. Sweet Melody è un brano che oscilla tra la dance e l’r’n’b, potenziato dalla coreografia presentata a regola d’arte dalle quattro ragazze nel video firmato da KC Locke, lo stesso che ha diretto la clip ufficiale di Take Me Back To London di Ed Sheeran e Wiley Flow di Stormzy.

Sweet Melody delle Little Mix è una metafora su una relazione tormentata: la “dolce melodia” che dà il titolo al singolo è una metafora delle belle sensazioni vissute durante l’incontro con un ragazzo, un artista, che aveva conquistato la protagonista con il suo estro. Quando “la canzone non poteva continuare”, però, le strade si sono divise.

La “dolce melodia”, ancora, si configura in tutti i contatti che sono propri della vita di coppia, dai baci ai progetti, ma che un “tempo sbagliato” – inteso come BPM o quarti di battuta – può far sgretolare in un lampo. Sweet Melody delle Little Mix arriva anche per rispondere alle richieste dei fan, come spiegato dalle 4 artiste sui social: i follower chiedevano a gran voce un video coreografico e la band britannica ha esaudito il desiderio.

Di seguito il testo, la traduzione e il video di Sweet Melody delle Little Mix, terzo estratto dall’atteso album Confetti.

[Intro: Jesy]

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

[Verse 1: Jade]

In a whole other life, there was this boy that I knew

He made me feel like a woman

We were young and silly fools

Anyway, he was in a band

Wrote love songs about me

I wasn’t crazy ’bout the word, but the melodies were sweet

Went something like

[Refrain: Jesy]

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

[Verse 2: Jesy, Leigh-Anne]

Every time we go dancing, I see his straying eyes

Gave him too many chances, push my gears too many times

And when he start acting dumb, then I’ll be on my way to leave

But I stopped in the tracks when I heard this melody

And it went like

[Refrain: Leigh-Anne]

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

[Chorus: All]

He used to sing me sweet melodies

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies

But the day he did me wrong

The song couldn’t go on and on and on

He used to sing me sweet melodies

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies

But the day he did me wrong

The song couldn’t go on and on and on

[Verse 3: Perrie]

He would lie, he would cheat, over syncopated beats

I was just his tiny dancer, he had control over my feet

That’s when he came along, that’s when I lost the groove

There was no song in the world

To sing along or make me move

Went something like

[Refrain: Jesy, (Perrie)]

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (It was, oh)

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

[Chorus: All]

He used to sing me sweet melodies

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies

But the day he did me wrong

The song couldn’t go on and on and on

He used to sing me sweet melodies (Sing sweet melodies)

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies

But the day he did me wrong

The song couldn’t go on and on and on

[Post-Chorus: Jesy]

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo, oh whoa

[Bridge: All, Leigh-Anne, Jade]

On and on, on and on

He used to sing me sweet melodies

He played me, made me believe it was real love

Sing me sweet melodies

But the day he did me wrong (Me wrong)

The song couldn’t go on and on and on

(On and on, and on, yeah)

[Chorus: All, Jesy]

He used to sing me sweet melodies

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies

But the day he did me wrong

The song couldn’t go on and on and on

He used to sing me sweet melodies (Sing me, sing me)

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies (Oh)

But the day he did me wrong (Ah)

The song couldn’t go on and on and on, no