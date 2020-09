Confetti delle Little Mix esce il 6 novembre. Si tratta del nuovo album di inediti della girl band, annunciato oggi per Sony Music. Il quartetto britannico tutto al femminile si appresta a tornare sulla scena musicale internazionale con nuove canzoni che saranno disponibili dall’inizio del mese di novembre.

Le Little Mix sono Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Nel 2021 saranno in tour per presentare la loro nuova musica nel The Confetti Tour 2021.

Alcune delle date del tour sono già note: le Little Mix torneranno in concetto dal 28 aprile prossimo, nelle arene del Regno Unito e dell’Irlanda. Sul palco porteranno dal vivo i brani contenuti in Confetti, ma anche le loro hit del 2020 Holiday e Break Up Song, oltre ai pezzi più apprezzati del loro repertorio. In scaletta non mancheranno brani come Touch, Woman Like Me, Black Magic e Shout Out To My Ex.

Tutti coloro che preordineranno l’album Confetti dal sito ufficiale della band entro le ore 15.00 di martedì 22 settembre, riceveranno un esclusivo codice per accedere in anteprima alla pre-sale dei biglietti del tour che per ora include solo tappe nel Regno Unito ed in Irlanda. Tuttavia non si esclude l’annuncio di un tour europeo che includerebbe, sicuramente, almeno un concerto in Italia.

Per le Little Mix, infatti, non sarebbe la prima volta del nostro Paese e, reduci da eventi sold out a Milano, potrebbero presto tornarci.

Le Little Mix sono attive anche nel sociale: hanno inoltre scelto di sostenere Black Minds Matter UK e Nordoff Robbins Music Therapy con i ricavati del tour: per ogni biglietto verrà effettuata una donazione per entrambe le cause.

Non è tutto, c’è ancora una notizia interessante per i fan delle Little Mix: dal 26 settembre su BBC One sarà in onda la serie Little Mix: The Search, attraverso la quale il gruppo cercherà nuove voci per mettere su una nuova band.