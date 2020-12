Jesy Nelson lascia le Little Mix: è ufficiale. La cantante aveva già annunciato una pausa prolungata dal gruppo ma oggi comunica di averlo lasciato in via definitiva.

La cantante della girl band ha annunciato personalmente ai fan la notizia, via social network. Ha scritto una lettera a tutti i Mixers del mondo spiegando la sua decisione di abbandonare per sempre la band delle Little Mix, nonostante i bellissimi momenti trascorsi insieme alle sue compagne d’avventura.

Siamo nell’estate 2011 quando Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall si presentano alle audizioni di X Factor destinate a conquistare ampio successo pur essendo state eliminate singolarmente. Solo con l’idea di formazione della band, infatti, le Little Mix diventano la band al femminile conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

Oggi i fan apprendono che Jesy Nelson lascia le Little Mix ufficialmente e definitivamente. Ringrazia i fan per aver condiviso 9 anni stupendi, tra palchi e dischi di platino, ma deve fermarsi. Sottolinea i risultati di risonanza mondiale ottenuti con il gruppo ma spiega che in questo momento è costretta a lasciare il gruppo per tutelare la sua salute mentale.

Stare nelle Little Mix era diventato molto difficile, impegnativo e stressante emotivamente per Jesy Nelson. La pressione e le aspettative degli altri, prevalentemente degli addetti ai lavori è ciò che costringe Jesy Neslon a lasciare le Little Mix, spinta dall’esigenza di investire su se stessa e sulle sue doti canore ed interpretative.

Jesy Nelson lascia le Little Mix anche per dedicarsi maggiormente alle persone che ama. L’intenzione è quella di rimettere al centro della sua vita le reali priorità ma non per questo accantonerà la musica. Semplicemente proseguirà il suo percorso senza le Little Mix e chiede ai fan di sostenerla anche in questo momento difficile.