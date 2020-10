Il film sulle Little Mix al cinema a novembre. Per due soli giorni, nelle sale cinematografiche sarà possibile accedere alla visione del film-documentario sull’ultimo tour delle Little Mix.

Ad annunciarlo è la stessa girl band sui social condividendo la locandina del docu-film che le vede protagoniste per raccontare sul grande schermo la loro storia musicale, fatta di hit e sold out in tutto il mondo, attraverso l’ultimo concerto-evento londinese.

LM5: The Tour Film è il titolo del film che racconterà l’ultima tournée delle Little Mix. Sarà al cinema il 21 e il 22 novembre 2020 per portare all’attenzione del pubblico la storia, i sacrifici e i successi di Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock, quattro ragazze unite da una grande passione.

Il film arriverà nelle sale dopo la pubblicazione del nuovo album di inedito del gruppo, Confetti, in programma per il 6 novembre. I biglietti per assistere alle proiezioni del film sulle Little Mix, LM5: The Tour Film, saranno disponibili in prevendita sul sito http://littlemixtourfilm.com dal prossimo 15 ottobre. I fan sono invitati ad iscriversi per ricevere tutti i dettagli sulle prevendite in tempo reale. Dallo stesso sito è possibile accedere alla pagina per il pre-order del nuovo disco di inediti delle Little Mix nello store ufficiale del gruppo e in tutti gli store digitali.

Il film sulle Little Mix, LM5: The Tour Film

Il film sulle Little Mix, LM5: The Tour Film, racconta il concerto del tour LM5 Tour delle Little Mix che si è tenuto all’O2 Arena di Londra il 22 novembre 2019.

19 canzoni in scaletta, tra cui i loro singoli di maggior successo come Shout Out To My Ex, Woman Like Me e Wings. Il concerto ha richiamato oltre 15.000 persone, sotto lo stesso palco per celebrare e festeggiare le Little Mix. Sul palco con la girl band anche due ospiti: Stormzy e Kamille.

L’annuncio delle Little Mix: