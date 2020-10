Le Little Mix agli MTV EMAs 2020 avranno un doppio ruolo: non solo performer della serata ma anche conduttrici! Sarà infatti la girl band dei record a presentare la prossima edizione degli MTV EMAs!

L’annuncio è di oggi. MTV conferma la presenza delle Little Mix agli MTV EMAs 2020 come conduttrici della serata attraverso un teaser animato dove le protagoniste sono state trasformate nelle supereroine di un cartone. L’animazione è stata realizzata in collaborazione con la casa di produzione Eddy/Blinkink e Potto; il cartone verrà trasmesso su MTV in tutto il mondo.

Gli MTV EMA2s 2020 andranno in onda l’8 novembre su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV).

Entusiaste del nuovo incarico, le Little Mix si sono dette grandi fan dello show e hanno spiegato che per loro è un sogno poterlo condurre.

“Che grandissimo onore! Presentare gli MTV EMAs è davvero un sogno, un evento incredibile. Siamo delle grandissime fan dello show, adoriamo guardare le diverse performance e scoprirne i vincitori”, hanno commentato.

Ma non solo la conduzione: le Little Mix agli MTV EMAs 2020 saranno grandi protagoniste della serata e presenteranno il nuovo singolo Sweet Melody con una performance dal vivo. Per le Little Mix sarà la seconda performance agli MTV EMAs che quest’anno va in onda in piena pandemia da Covid-19. A tal proposito, le ragazze hanno aggiunto: “Lo show non si ferma, e noi non vediamo l’ora!”

“Siamo felicissimi di ospitare nuovamente le Little Mix, dopo la partecipazione al nostro show a Bilbao nel 2018” ha affermato Bruce Gillmer, Presidente della Music, Music Talent, Programming & Events di ViacomCBS Media Networks. “Presentare lo spettacolo e allo stesso tempo lanciare il loro nuovo singolo è di certo una grande sfida, ma siamo sicuri che questa band così potente riuscirà nell’impresa”.

Presentatrici e performer ma anche candidate ufficialmente in 4 categorie. Le Little Mix si sono aggiudicate quattro nomination agli MTV EMAs 2020.

Sono in lizza per la categoria Best Pop, insieme ai BTS, Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga; sono state nominate per la categoria Best Group insieme ai 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, BTS, Chloe x Halle e CNCO; si sono aggiudicate una nomination per la categoria Best Virtual Live con UNCancelled; sono infine nominate nella categoria regional Best UK & Ireland Act, insieme ad artisti come Harry Styles, Dua Lipa, Dave e Stormzy.