Il nuovo singolo di Renato Zero è L’Amore Sublime. Il brano anticipa il rilascio del prossimo volume, atteso per il 30 ottobre, che andrà ad aggiungersi alla prima uscita che l’artista ha destinato al giorno del suo 70° compleanno, festeggiato il 30 settembre.

Nelle ore scorse, Renato Zero ha anche annunciato la tracklist del Volume Due, nella quale è presente anche una dedica alle due nipoti Virginia e Ada in La Mia Carezza. I brani dell’album sono 14 e fanno parte dei 40 inediti che l’artista ha concepito per il cofanetto monumentale che si è voluto regalare per il suo compleanno a cifra tonda.

Il terzo volume, pubblicato il 30 settembre, contiene il singolo di lancio dell’opera L’Angelo Ferito. Il video ufficiale è girato da Roberto Cenci ed è stato rilasciato appena prima del concerto in onda su Canale5 il 29 settembre. Il concerto in tv ha celebrato i 70 anni del cantautore capitolino, che festeggerà in grande quando la pandemia sarà finita.

La sua penultima prova di studio risale al 2019, anno in cui ha rilasciato Zero Il Folle. Il disco è stato presentato in un lungo tour che ha avviato dal Palazzo Dello Sport di Roma. La tournée si è conclusa nella Capitale il 31 gennaio, data nella quale ha annunciato di avere dei progetti per il suo compleanno. L’emergenza sanitaria ha spazzato via ogni speranza di spettacolo dal vivo, lasciando solo spazio al cofanetto che sarà completato a novembre.

Nei mesi della quarantena, Renato Zero ha rinforzato il rapporto con i suoi fan attraverso una serie di post nei quali ha infuso speranza. L’annuncio del nuovo album è arrivato a settembre, dopo che per dei mesi erano comparse alcune immagini che testimoniavano il ritorno in studio di registrazione. Per il cofanetto in via di completamento, l’artista romano ha ritrovato Numa e Phil Palmer, che si sono occupati della produzione.

E non esiste casa che non sia il tuo nome

E non esiste un’ombra nelle tue parole

E non esiste niente oltre i miei cinque sensi

E non c’è luogo al mondo dove non ti pensi

E non esiste dubbio ad ogni mio risveglio

E non esiste bocca dove amare meglio

E non esiste l’aria se non ti respiro

E non c’è più nient’altro da cercare in giro

E ho il desiderio, l’impressione ormai di perdermi

Se chiudo gli occhi mi dimentico di me

Mi presento così

Così come mi vedi

Spoglio di vanità

Non nascondo segreti

Io mi adatto se vuoi

Quando si parla d’amore

Io do il meglio di me

Io mi faccio apprezzare

E non esiste giorno che non mi sorprenda

E non esiste attesa dove non ti attenda

E non esiste affatto un altro paradiso

E dimmi cosa esiste dopo il tuo sorriso

E non esiste scelta per i miei pensieri

E non esiste voglia che tu non avveri

E non esiste errore che non sia rimpianto

E non esiste il mondo quando siamo accanto

E in un momento adesso tutto sembra perdersi

E all’improvviso rimaniamo solo io e te

Ed è sempre così

C’è ben poco da dire

È in silenzio che poi

Ci si impara a capire

Ed è stato così

Che ho perduto il controllo

Fammi quello che vuoi

Perdersi com’è bello

Il miracolo è qui

Tu il miracolo sì

Ed è sempre così quando impari a sentire

L’infinita poesia di un amore sublime

Ci lavorerò su per non farti scappare

Con tutto il fiato che ho sosterrò questo amore

Per non farlo annegare in questo sterile mare

Via tutte queste barriere, fate entrare l’amore

Il miracolo è qui, un miracolo sì