Scatterà il 26 ottobre l’appuntamento con i prossimi OnePlus Nord N10 5G e N100, di cui il noto leaker OnLeaks ha fornito altre indicazioni relativamente alle specifiche tecniche che dovrebbero contraddistinguerli. Come riportato da ‘tomshw.it‘, il quadro ormai è quasi completo, al netto di qualche informazione che comunque non sposta gli equilibri (come nel caso della fotocamera frontale del OnePlus Nord N10 5G, oppure del peso e delle dimensioni di entrambi i telefoni, ancora sconosciuti).

Partiamo proprio dal OnePlus Nord N10 5G, che include uno schermo FHD+ da 6.49 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 690 5G, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La fotocamera posteriore del OnePlus Nord N10 5G include quattro sensori, di cui il principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP, uno macro da 2MP ed un altro da 2MP dedicato alla raccolta dei dati relativi alla profondità di campo. La batteria del device raggiunge una capacità di 4300mAh. Tra le connettività supportate il 5G, l’USB-C ed il jack per le cuffie da 3.5mm.

Il OnePlus Nord N100, invece, monterà uno schermo HD+ da 6.52 pollici, LCD, e verrà spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 460, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La fotocamera posteriore dovrebbe essere tripla: principale da 13MP, macro da 2MP e di profondità da 2MP, mentre quella frontale da 8MP. La batteria sarà più capiente rispetto a quella presumibilmente inclusa a bordo del fratello maggiore, e quindi avere una capacità da 5000mAh. Presenti le connettività 4G, Dual SIM, USB-C ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Manca purtroppo il prezzo che dovrebbe essere previsto per i OnePlus Nord N10 5G e N100, che dovrebbe comunque mantenersi più basso rispetto ai 399 euro richiesti per la versione base del OnePlus Nord.