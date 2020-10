Prosegue con un episodio a settimana, in prima visione assoluta, la programmazione dei nuovi episodi di NCIS 17 su Rai2: si tratta della stagione più recente della storica serie della CBS, il procedural dedicato al Naval Criminal Investigative Service (“NCIS”) chiamata ad indagare sui crimini che coinvolgono i Membri della Marina degli Stati Uniti.

Prodotta ed interpretata da Mark Harmon, la serie è giunta con incredibile successo (una media di 15 milioni di telespettatori negli Stati Uniti) alla sua diciottesima stagione attualmente in produzione e in arrivo su CBS a novembre. In italia la programmazione è giunta quasi al termine di NCIS 17, che a dispetto dei 24 episodi normalmente previsti si è interrotta a quota 21 a causa dell’emergenza Coronavirus.

La seconda parte di stagione di NCIS 17 è attualmente in onda con un episodio settimanale ogni venerdì su Rai2 in prima serata, seguito da un’altra prima visione, The Rookie 2.

Ecco la trama dell’episodio di NCIS 17 dal titolo Omicidi in Miniatura, in onda venerdì 23 ottobre dalle 21.10, in prima visione assoluta per l’Italia.

In una piccola cittadina, il sottufficiale Noah O’Donnel viene assassinato con tre colpi di pistola. Si tratta dello stesso modus operandi usato dalla persona che dieci anni prima, aveva ucciso i genitori di Noah. Noah e la sorella Claire avevano trovato i genitori morti e la ragazza non si era mai ripresa dallo shock. Nella vecchia casa degli O’Donnel, Gibbs e Bishop scoprono un laboratorio in cui Claire costruisce dei diorami che riproducono le scene del crimine…

Venerdì 30 ottobre, invece, sarà la volta dell’episodio numero 18, dal titolo Castore e Polluce. Ecco la trama.

La squadra cerca risposte quando il corpo di un noto tecnico della Marina viene trovato a galla in un lago dove si tiene un popolare evento della comunità locale. Sloane viene colta alla sprovvista quando sua figlia fa una richiesta inaspettata.

La programmazione di NCIS 17 proseguirà su Rai2 fino a venerdì 20 novembre, quando andrà in onda il finale di stagione anticipato.