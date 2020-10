NCIS 18 parte con un primo episodio ambientato nell’era pre-Covid: con un salto indietro ad uno dei misteri della diciassettesima stagione, la trama del procedural di CBS aggira l’ostacolo del racconto della pandemia, che comunque affronterà nel corso della stagione.

Nel primo episodio di NCIS 18, che debutterà su CBS negli Stati Uniti il prossimo 17 novembre, sarà svelato il perché della fuga di Gibbs da Washington nell’ottavo episodio della stagione precedente: sparito senza dare troppe spiegazioni ai colleghi e tornato a lavoro con un occhio nero, in realtà l’ex capo era andato a caccia di un gruppo di spacciatori canadesi, gli stessi che in precedenza avevano venduto oppioidi contraffatti alla figlia di Fornell, Emily (Juliette Angelo), portandola ad un’overdose quasi letale nel finale della sedicesima stagione.

La première di stagione di NCIS 18 mostra la missione di Gibbs e TC Fornell (la guest star Joe Spano), che tentano di rintracciare il leader del cartello di spacciatori, riannodando i fili di una trama che ha attraversato sottotraccia le due stagioni precedenti. Nel frattempo, il team si occupa del caso di un cadavere scomparso dalla sala delle autopsie dell’NCIS.

Nel cast del primo episodio di NCIS 18 compaiono tutti i volti regolari della serie: Mark Harmon come l’agente speciale dell’NCIS Leroy Jethro Gibbs, Sean Murray come l’agente Timothy McGee, Emily Wickersham come Eleanor “Ellie” Bishop, Wilmer Valderrama come Nicholas “Nick” Torres, Maria Bello alla sua ultima stagione come l’agente speciale Jaqueline “Jack” Sloane, Brian Dietzen come il medico legale Jimmy Palmer, Diona Reasonover come la scienziata forense Kasie Hines e Rocky Carroll come il direttore NCIS Leon Vance. Non mancherà David McCallum, lo storico dottor Donald “Ducky” Mallard, che sarà anche protagonista del secondo episodio di NCIS 18, nonché 400 ° della serie, dedicato al racconto del primo incontro tra Ducky e Gibbs nel 1980.

Ecco le prime immagini ufficiali di NCIS 18 diffuse da CBS, che si riferiscono alla première di stagione.