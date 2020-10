Debutta venerdì 23 ottobre, in prima serata, la serie d’azione Warrior su Rai4. All’origine del progetto c’è un soggetto originale scritto nel 1971 da Bruce Lee per la televisione: il format rimase inedito e non fu mai realizzato nella forma immaginata dall’attore, restando per molto tempo nel cassetto.

Molti anni dopo sua figlia Shannon ha coinvolto nell’impresa il regista e produttore Justin Lin che, insieme alla HBO, ha individuato nel regista della serie Banshee Jonathan Tropper lo showrunner perfetto per creare e produrre Warrior dandogli quell’impronta che suo padre aveva in mente.

Con una ricostruzione d’epoca dal look moderno, Warrior propone al pubblico un mix di azione e di avventura epica con tratti di critica sociale sul sistema capitalistico della produzione e sul tema dell’immigrazione. Il suo taglio da fumetto le conferisce una grande eleganza e uno stile peculiare.

Warrior è la storia di Ah Sahm (Andrew Koji), che dalla Cina arriva nella San Francisco turbolenta e corrotta del 1878, in cerca di sua sorella Xiaojing, scomparsa nel caos della metropoli. Assoldato da una delle potenti Tong, le organizzazioni criminali cinesi della Chinatown, il protagonista si ritroverà coinvolto in un conflitto tra bande in cui dovrà mettere in campo tutte le sue abilità nelle arti marziali per salvare la pelle. Da vero “guerriero” affronterà non solo la guerra tra le organizzazioni criminali cinesi, ma anche lo scontro con i clan irlandesi.

Sullo sfondo della sua avventura c’è infatti il massiccio flusso migratorio dalla Cina alla West Coast statunitense che ha segnato la seconda metà dell’Ottocento, col fenomeno della manodopera cinese, sfruttata e sottopagata dagli imprenditori locali nella costruzione delle ferrovie, che sviluppò una rete di società segrete dedite al traffico di oppio, al gioco d’azzardo e al controllo del territorio.

Improntata al massimo realismo misto alla teatralità nelle scene di combattimento, in omaggio al mito di Bruce Lee, Warrior è stata girata sui set della San Francisco d’epoca ricostruiti in Sudafrica, nei Cape Town Studios.







La serie debutta su Rai4 prendendo il posto del Ciclo Missione Oriente: Warrior andrà in onda in prima visione sul canale 21 del digitale terrestre ogni venerdì con due episodi in prima serata.