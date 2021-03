Debutta in prima visione assoluta per l’Italia martedì 30 marzo Warrior 2, la seconda stagione della serie action basata su un soggetto originale di Bruce Lee.

I nuovi episodi di Warrior 2, 10 come per la prima stagione, saranno trasmessi in cinque prime serate dal canale 110 di Sky, con due episodi in prima tv ogni martedì.

Warrior 2 è il seguito della prima stagione ambientata durante le guerre tong nel 1878 a San Francisco, dove il prodigio del kung fu Ah Sahm (Andrew Koji), arrivato in California dalla Cina in cerca di sua sorella Xiaojing, viene venduto a una delle più potenti tong di Chinatown finendo in scontri sanguinari tra i clan rivali di una città corrotta e violenta.

Warrior 2, sullo sfondo storico del massiccio flusso migratorio dalla Cina alla West Coast americana nella seconda metà dell’Ottocento, continuerà a raccontare la storia del protagonista “guerriero” con un mix di azione, avventura epica e critica sociale al capitalismo in erba. La serie è nata da un soggetto scritto nel 1971 da Bruce Lee per la televisione e mai realizzato nella sua forma oriiginale, prima che sua figlia Shannon coinvolgesse nel progetto il regista e produttore Justin Lin, artefice con HBO dell’affidamento della serie allo showrunner di Banshee Jonathan Tropper.

Ecco le trame dei primi due episodi di Warrior 2, in onda martedì 30 marzo su Sky Atlantic.

2×01 – Impara a resistere, o prendi una guardia del corpo

Di ritorno con Hop Wei, Ah Sahm trascorre le notti affrontando un nuovo gruppo anti-cinese, i Teddy’s Boys. Mentre Ah Toy lo accusa di cercare un altro combattimento, Mai Ling (Dianne Doan) si preoccupa dei prossimi passi di suo fratello. Nel frattempo, Bill (Kieran Bew) trova difficile liberarsi dal suo ruolo di tutore per Zing e Penny (Joanna Vanderham) è determinata a continuare a dirigere Mercer Steel, con grande sgomento di Blake (Christian McKay). Infine Chao (Hoon Lee) offre ad Ah Sahm alcuni consigli per il suo futuro con Young Jun (Jason Tobin).

2×02 – Chinese Connection

Penelope vuole chiedere la protezione degli Hop Wei per difendere la fabbrica, ma Ah Sahm si oppone. Il senatore Crestwood annuncia la sua candidatura alla presidenza.

Warrior 2, in onda su Sky Atlantic, sarà disponibile anche su NowTv. La prima stagione era stata trasmessa anche in chiaro da Rai4 lo scorso autunno.