Con Warrior 2 tornano su Rai4 le atmosfere della Chinatown di San Francisco di fine Ottocento, tra gioco d’azzardo, combattimenti clandestini, triadi mafiose e arti marziali. Venerdì 11 febbraio la serie d’azione nata da un’idea di Bruce Lee torna in onda con i nuovi episodi, due ogni venerdì in prima setata, sul canale 21 del digitale terrestre.

Warrior 2 è la nuova stagione in prima tv assoluta del format nato da un soggetto per la tv scritto nel 1971 da Bruce Lee, ma mai realizzato nella forma concepita dall’attore. Ci ha pensato sua figlia Shannon a dargli forma, coinvolgendo nell’impresa il regista e produttore Justin Lin: insieme a lui, HBO ha individuato come showrunner il regista della serie Banshee Jonathan Tropper, mettendo in produzione questo racconto d’epoca dal linguaggio e dall’estetica contemporanei. Il risultato è una serie mix di generi, tra l’azione e l’avventura epica, ricca anche di critica sociale sui temi del capitalismo e dell’immigrazione, con un taglio fumettistico elegante e moderno.

Warrior 2 riporta in scena combattimenti brutali e realistici, chiaramente in omaggio allo stile di Bruce Lee, sui set della San Francisco d’epoca (costruiti in Sudafrica, nei Cape Town Studios), piena di immigrati, poliziotti, criminali, commercianti. In questa seconda stagione, ambientata nel 1878, nel quartiere di Chinatown l’immigrato cinese Ah Sahm (Andrew Koji) ha perso ormai ogni certezza: tradito da sua sorella Mai Ling (Dianne Doan) e finito nelle mani di Li Yong (Joe Taslim), ormai è destinato a morte. Mentre Ah Sahm combatte il proprio istinto di vendetta, Ah Toy (Olivia Cheng) e Chao (Hoon Lee) nascondo dei segreti che potrebbero procurargli dei guai con le forze dell’ordine. Inoltre sullo sfondo c’è il mistero degli spadaccini cinesi, oltre alla faida famigliare tra Young Jun (Jason Tobin) e suo padre Father Jun (Perry Yung), col primo deciso a riconquistare il potere perso dopo l’entrata in vigore degli accordi tra le tong Hop Wei e Long Zii. Ad alimentare le tensioni sociali tra irlandesi e cinesi si sono poi la temibile tong Fung Hai, terzo polo tra le organizzazioni criminali cinesi, e gli intrighi politici del misterioso vicesindaco Buckley (Langley Kirkwood).

Ecco le trame di Warrior 2 per i primi due episodi, intitolati rispettivamente Impara a resistere, o prendi una guardia del corpo e Chinese Connection, in onda venerdì 11 febbraio in prima serata.

L’esperto di arti marziali Ah Sahm è in cerca di vendetta nella San Francisco del 1878 mentre il quartiere di Chinatown è sconvolto dalle guerre intestine tra gang criminali e dalla corruzione politica e delle forze dell’ordine. Penelope vuole chiedere la protezione degli Hop Wei per difendere la fabbrica, ma Ah Sahm si oppone. Il senatore Crestwood annuncia la sua candidatura alla presidenza.

