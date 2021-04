Warrior 2 termina il 27 aprile su Sky Atlantic, con la messa in onda degli ultimi due episodi della stagione: la serie drammatica sulle arti marziali ispirata da un soggetto originale di Bruce Lee è arrivata al finale di stagione con la messa in onda del decimo ed ultimo episodio.

Ambientata durante le guerre tong alla fine dell’Ottocento a San Francisco, Warrior 2 ha continuato a raccontare la storia di Ah Sahm, un prodigio del kung fu emigrato dalla Cina in California in cerca di sua sorella e finito nel mezzo delle guerre tra i più potenti clan di Chinatown. In Italia la serie è stata trasmessa da Sky Atlantic su Sky e in chiaro da Rai4.

Ecco le trame degli episodi 9 e 10 di Warrior 2, intitolati rispettivamente Enter the Dragon e L’Uomo sul Muro, in onda in prima visione assoluta su Sky Atlantic il 27 aprile dalle ore 21.15.

Il caos divampa a Chinatown dove la folla vuole farsi giustizia da sé, costringendo gli Hop Wei e i Long Zii a siglare una tregua e ad allearsi per salvare il quartiere.

Mai Ling prova a seminare discordia fra il giovane Jun e Ah Sahm, che intanto muove finalmente la sua offensiva contro Leary.

Warrior 2 non sarà l’ultima stagione della serie: il 14 aprile 2021 è stata rinnovata per un terzo capitolo, con l’annuncio che la produzione si trasferisce su HBO Max. Il dramma sulle arti marziali, le cui prime due stagioni sono andate in onda negli Stati Uniti sul canale via cavo Cinemax, diventerà un titolo originale della nuova piattaforma di HBO dalla terza stagione.

Oltre un anno fa, Cinemax annunciò l’intenzione di chiudere la produzione con Warrior 2, che però è stata salvata dalla cancellazione grazie allo streamer del gruppo HBO, che ha confermato alla produzione esecutiva Jonathan Tropper, Justin Lin e Shannon Lee, figlia del compianto Bruce. Casey Bloys, Capo dei Contenuti per HBO e HBO Max, ha annunciato in una nota l’arrivo della serie sulla piattaforma.