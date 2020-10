8 inediti, 14 canzoni scelte tra i suoi più grandi successi e qualche feat: c’è anche Morgan nell’album di Edoardo Bennato in uscita il 20 novembre.

Non C’è, questo il titolo del progetto, è stato anticipato dal singolo omonimo e sarà disponibile dal 20 novembre in versione CD e doppio vinile.

20 le tracce della versione CD, 23 quelle della versione in vinile. Nel nuovo disco di Edoardo Bennato ci sono anche alcuni ospiti d’eccezione: i featuring con il fratello Eugenio, con Clementino e con Morgan.



Il passato e il presente si uniscono in un progetto che aggiunge al repertorio sconfinato di Bennato altri 8 pezzi inediti, mai pubblicati, a corredo di una serie di successi che lo hanno reso uno dei musicisti e cantautori più apprezzati della sua generazione.

Gli 8 brani inediti evidenziano la personalità avanguardista e provocatoria di Edoardo Bennato; le 14 canzoni di repertorio invece verranno presentate con nuovi arrangiamenti per tenere viva la memoria rileggendo i brani che hanno contribuito al successo dell’artista.

Nella fase di lavorazione, Edoardo Bennato ha potuto fare affidamento sull’affiatata band che lo supporta da anni e ha invitato in studio anche amici e colleghi guadagnando la collaborazione di Clementino, Morgan ed Eugenio Bennato in alcune delle canzoni di Non C’è non ancora note.

Nel disco confluiscono le due anime di Bennato: da un lato la sua “prima ora” attraverso una carrellata di successi del passato; dall’altro quella attuale attraverso la composizione dei nuovi brani. Non C’è viene raccontato come un “manifesto della nostra realtà” e tratta temi quali la società e le sue contraddizioni, la pubblica istruzione e l’universo femminile.

Il disco è stato realizzato a Napoli ed è già in pre-order in tutti gli store digitali. Sarà in vendita in digitale, in versione CD e LP a partire dal 20 novembre. Già è in radio il singolo apripista, la titletrack Non C’è.