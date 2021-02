Maskerate di Edoardo Bennato è la risultante di tante influenze. Contenuto nell’ultimo disco Non C’è, il singolo si muove tra tom che propongono dinamiche tribali e citazioni. Sì, perché ad ogni uscita del ritornello corrispondono fiati che rendono omaggio al grido di battaglia di Robert Plant presente in Immigrant Song dei Led Zeppelin.

C’è di più: l’arrangiamento scelto da Edoardo Bennato ha quel non so che di maledetto che abbiamo conosciuto dai tempi di Sympathy For The Devil dei Rolling Stones. Il risultato è un brano che diventa ora una marcia e ora un rito propiziatorio confortato da parole che si scagliano duramente contro l’omologazione.

La mission di Non C’è, del resto, è proprio questa: fotografare l’Italia come farebbe un reporter, scelta giustificata dalla copertina del disco che mostra un finta prima pagina di giornale che rivela scoop e contenuti esclusivi. Nel disco troviamo infatti duetti eccellenti da Clementino – L’Uomo Nero – e il fratello Eugenio Bennato ne La Realtà Non Può Essere Questa.

Il taglio dell’intero album è quell’attacco al potere che tanto “potere” ormai non è più. Ciò che dovrebbe essere l’egida diventa un allineamento; ciò che dovrebbe essere ordine diventa, appunto, omologazione; ciò che dovrebbe essere pace diventa, infine, un pretesto per accettare il disordine. Per questo Maskerate di Edoardo Bennato si colloca in un continuum eversivo in cui le nacchere del ritornello scandiscono lo stato di ipnosi e l’automatismo di cui nessuno si accorge.

C’è anche del sano sarcasmo, perché Edoardo Bennato non ha mai detto alcunché che fosse scontato. Continua a farlo e si avvale di un team di musicisti d’avanguardia – il drum programming di Giuseppe Scarpato sfiora l’eccellenza – e testi sempre più pungenti. Maskerate di Edoardo Bennato è la metafora di chi è “sotto il fuoco anche se non lo sa”, per citare J-Ax nel featuring con gli 883 in Noi Parte 2.

