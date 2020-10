Il nuovo album di Edoardo Bennato si intitola Non C’è e sarà disponibile in CD e in doppio vinile. La data di uscita del disco non è ancora stata annunciata ma quel che è certo è che verrà anticipato da un singolo, la titletrack Non C’è, a breve disponibile negli store digitali e in radio.

Il brano inedito è disponibile per il pre-order in tutti gli store da oggi, martedì 13 ottobre, e apre la strada ai nuovi pezzi di Edoardo Bennato che vedranno presto la luce nel nuovo album di prossima pubblicazione.

Nel nuovo lavoro di Bennato ci saranno alcune canzoni già note, che l’artista si è divertito a riarrangiare, risuonare e ricantare nel 2020; ci saranno poi 8 nuovi brani, completamente inediti, ai quali Bennato ha lavorato di recente. A spiegare il progetto è lo stesso artista, accennando al lockdown di quest’anno dovuto al Coronavirus che ha stravolto l’ordinario e il quotidiano.

“Quello che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi è stato fuori dall’ordinario e sta indubbiamente condizionando, volenti o nolenti, le nostre esistenze. È stato istintivo riarrangiare, risuonare e ricantare alcune tra le mie canzoni della prima ora, che riecheggiano tensioni e paradossi del passato, per complementarizzarle in questo album 2020 con altri otto nuovi brani”, racconta a proposito del nuovo disco, Non C’è, e di quei mesi che hanno condizionato la nostra esistenza.

Il nuovo album di Edoardo Bennato verrà pubblicato con Sony Music Legacy e rappresenta la perfetta sintonia tra il passato e il presente di un cantautore e musicista di grande valore, che ha saputo accompagnare diverse generazioni ed unirle sotto il suono della sua chitarra. A breve saranno disponibili tutti i dettagli sul progetto.