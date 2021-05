Nomi illustri e determinanti per la scena italiana, quelli degli ospiti di Ma Il Rock è Per Sempre in onda sabato 8 maggio 2021 in seconda serata su Canale5 per un’edizione speciale del TG.

Il rock come protagonista

Protagonista assoluto dello speciale del TG5 sarà inevitabilmente il rock in tutte le sue sfumature e in tutta la sua infinita storia. Il racconto è affidato ai protagonisti della scena italiana, autorevoli messaggeri della “musica del diavolo” e che oggi sono i più grandi portavoce.

Il programma racconta 50 anni di musica attraverso aneddoti, vite delle rockstar ed eventi che hanno segnato la storia. Ai nomi dei grandi assenti si sommeranno quelli dei “sopravvissuti ai palcoscenici”, come Ringo Starr, Paul McCartney, Mick Jagger, Bob Dylan, Keith Richards, Bruce Springsteen e tanti altri.

Non mancheranno, infatti, i tributi alle stelle scomparse troppo presto come Kurt Cobain, Brian Jones, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison. Ma Il Rock è Per Sempre è uno speciale firmato da Susanna Galeazzi e curato da Fabio Tamburini. I racconti passeranno per la penna del giornalista Ernesto Assante e per le parole dell’esperto Riccardo Rossi.

Gli ospiti di Ma Il Rock è Per Sempre

Gli ospiti di Ma Il Rock è Per Sempre sono le voci più autorevoli in Italia. Nella seconda serata di Canale 5 Assante e Rossi parleranno con Vasco, Edoardo Bennato, Zucchero, Alex Britti, Gianna Nannini e tanti altri.

Ognuno di loro, infatti, deve tantissimo al rock tanto da averne ereditato la tensione, la potenza e la trasgressione. Gli ospiti di Ma Il Rock è Per Sempre saranno i testimoni del movimento culturale e musicale più rivoluzionario del Novecento, spesso incompreso dai più moralisti e sempre bersaglio di critiche e pregiudizi, anche in un 2021 in cui gli stereotipi non si sono ancora spenti ma trovano foraggio, inevitabilmente, nel mondo dei social che ha riacceso vecchie paure.