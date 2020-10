In uscita il 19 novembre di quest’anno, Spider-Man Miles Morales rappresenta uno dei titoli di lancio di PS5. Quelli che accompagneranno la console di nuova generazione a marchio Sony sugli scaffali, pronti a sedurre la community geek per far pendere le preferenze d’acquisto sul monolite giapponese – chiamato a scontrarsi con la rivale Xbox Series X di casa Microsoft. E se è vero che si tratta di uno spin-off del gioco originale di Insomniac Games per la precedente PlayStation 4, allo stesso modo sappiamo che il team di sviluppo sta facendo le cose in grande, sia dal unto di vista della narrazione che da quello squisitamente tecnico, sfruttando i potenti chip della nuova piattaforma da gaming.

Quelle stesse finezze di gameplay che in data odierna possiamo ammirare in un nuovo filmato, diffuso in rete dalla redazione di Game Informer. La celebre testata videoludica americana ha infatti dedicato a Marvel’s Spider-Man Miles Morales la sua ultima cover story, rendendo il ragnetto protagonista del suo numero più recente. Assieme a diversi approfondimenti su storia, personaggi, modalità di gioco e villain presenti, la redazione ha pure per l’appunto pubblicato un intenso video di gameplay. Lo stesso che potete ammirare anche voi cliccando sul tasto Play poco più in basso in questo stesso articolo.

La sequenza di Spider-Man Miles Morales va allora a mostrare il primo scontro tra l’eroe della Casa delle Idee e il primo boss del videogame. Si tratta in particolare di Rhino, storico nemico dell’Uomo Ragno. Come dichiarato dalla stessa Insomniac, la scelta di Rhino come primo boss non è casuale, ma anzi è stata pensata per mettere in evidenza fin da subito le potenzialità di PlayStation 5: nel corso della battaglia, il nemico andrà a distruggere dinamicamente gli scenari, che cambieranno in sequenza rapida senza stressare minimamente la console next-gen di Sony. Augurandovi buona visione, ricordiamo che il videogame di Spider-Man sarà disponibile a novembre, sia su PS5 che sulla precedente PS4.