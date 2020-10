Morgan nega la candidatura a sindaco di Milano, frenando così gli entusiasmi dei giorni scorsi seguiti alle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi. Il noto critico d’arte aveva proposto Marco Castoldi per la corsa a Palazzo Marino, dopo che gli aveva chiesto se preferisse candidarsi per la città di Napoli.

Le ultime dichiarazioni rese da Morgan a Zapping su RaiRadio1:

“Sgarbi ha lanciato questa provocazione, questa idea. Io ho risposto con un attestato di stima nei suoi confronti perché mi piace molto, da sempre, il progetto politico che porta avanti da anni. E c’è una sintonia di intenti per quanto riguarda la questione della cultura. Sgarbi ha fatto questa uscita alla quale io ho risposto ‘perché no?’. Da qui a essere candidato c’è differenza. Perché non ho alcun appoggio che possa sostenere una candidatura”.

Morgan ha specificato che la candidatura si presenta come una buona occasione per esprimere delle opinioni sulla città ma, per il momento, non esiste alcuna concretezza sulla sua candidatura. Vittorio Sgarbi aveva invece dichiarato che Marco Castoldi aveva già accettato la proposta.

Vittorio Sgarbi era stato vicino a Morgan nel momento dello sfratto dalla sua casa di Monza. Il Sindaco di Sutri gli aveva proposto di trasferirsi in una delle residenze del paese, proposta che era poi decaduta a causa di alcune opposizioni che avevano espresso parere contrario.