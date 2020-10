Dacre Montgomery sul set di Stranger Things 4? Questo è quello che si stanno chiedendo i fan della serie Netflix in queste ore soprattutto da quando proprio l’attore ha pubblicato una foto in cui si mostra in quelli che sembra essere i panni dell’amato Billy. Il giovane attore ci ha regalato una superba interpretazione nella terza stagione della serie Netflix e in molti sperano ancora di rivedere il suo Billy in scena nei nuovi episodi che attualmente sono in produzione con il cast originale impegnato con le riprese, ma è davvero possibile questo ‘miracolo’?

Chi segue la serie sa bene che tutto è possibile soprattutto grazia all’escamotage del Sottosopra che ci ha permesso di vedere o rivedere alcuni personaggi. Se a questo sommiamo il fatto che anche Hopper sarà vivo e vegeto nei nuovi episodi di Stranger Things 4 il gioco è fatto. Una differenza c’è però perché mentre l’amato sceriffo non è stato visto morire, Billy sì in uno straziante addio tra le braccia della sorellastra Max. Questo di fatto impedirebbe un suo sensato ritorno ma mai dire mai.

A ingolosire i fan e a farli pensare a Dacre Montgomery sul set di Stranger Things 4 ci ha pensato lo stesso attore che sui social ha postato una foto che lo ritrae con dei baffetti da sparviero, capelli un po’ arruffati e quella che sembra la colonna che era solito indossare Billy. Ecco di seguito lo scatto social:

Ma sarà davvero così? Chi segue l’attore sa bene che al momento è impegnato su un altro set perché dovrebbe apparire nei film di Elvis Presley senza titolo di Baz Luhrmann, anch’esso in produzione, inoltre. Montgomery aveva rivelato in precedenza che l’introduzione della seconda stagione e la fine della terza er Billy erano già state progettate perché non intendeva andare avanti per tutta la serie. I fan se ne faranno una ragione solo quando riusciranno a vederlo con i propri occhi?