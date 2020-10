Dopo il successo stratosferico della scorsa settimana, Doc Nelle tue Mani torna in onda su Rai1 con due nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare del passato di Andrea Fanti e questa volta non in relazione alla moglie. Il dottore protagonista della serie ha messo le mani sulla sua vecchia valigia e anche sul misterioso foglio che vi era all’interno e finalmente ha capito che è arrivato il momento di concentrarsi su quello e, soprattutto, sulle ore che hanno preceduto lo sparo che gli ha cambiato la vita.

Purtroppo però Andre Fanti continua a fidarsi troppo delle persone e il primo a cui chiederà consiglio e spiegazioni sarà proprio Sardoni visto che il foglio porta il suo nome. Cosa succederà a quel punto?

I nuovi episodi di Doc Nelle tue Mani in onda questa sera dal titolo “Causa ed effetti” e “L’imprevisto” riporteranno Andrea indietro nel tempo per cercare di capire cosa sia successo davvero quel giorno e non solo. Per questo chiederà aiuto anche ad Agnese e Marco ma senza ottenere molto. Se la prima sembra presa da altre situazione (soprattutto personali), il secondo sa bene che quel foglio potrebbe rovinarlo per sempre proprio ora che è riuscito ad ottenere la poltrona che sognava. Fino a dove si spingerà per portarglielo via?

Ecco il promo degli episodi di questa sera:

Nel secondo episodio di oggi, 22 ottobre, di Doc Nelle tue Mani, un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all’emergenza ma spesso le questioni personali si intrecciano a quelle professionali e quando tra i feriti c’è una vecchia conoscenza di Riccardo, si apre un capitolo importante del suo passato. Se a questo aggiungiamo le complicazioni dovute alle rivelazioni fatte ad Alba, possiamo sicuramente dire che non sarà un momento facile per il nostro specializzando.

Sullo sfondo rimangono le questioni personali tra Gabriel ed Elisa dopo la loro notte di fuoco ma anche il riavvicinamento tra Giulia e Andrea quando quest’ultimo cerca di capire se tra loro ci fosse una liason oppure no.