Doc Nelle tue Mani torna in tv dopo una lunga attesa e conquista tutti. Parte del pubblico è assalita dallo sconforto e svela su Twitter di sentire in cuore l’angoscia del periodo passato in lockdown in cui il medical drama scandiva le settimane, altri ancora sono pronti a capire come si evolveranno le situazioni e le relazioni tra i protagonisti. Sicuramente questi ultimi sono stati accontentati visto che il doppio episodio di ieri sera di Doc Nelle tue Mani ha regalato al pubblico una serie di rivelazioni, a partire di quello di e su Lorenzo, e ha mostrato anche alcune scene girate proprio la lunga pausa per il Covid (vedi quella in cui si disinfettano bene le mani in corsia).

Come tutti temevano, Agnese dice no ad Andrea e ad un loro ritorno insieme ripiegando sul compagno e sulla loro vita insieme. Il suo convinte discorso per dire addio al marito lascia il tempo che trova visto che la dirigente, un attimo dopo, va via in lacrime dicendo sì ad un’adozione che salderà ancora di più il legame con l’uomo con cui adesso condivide la sua vita. La verità sul tradimento verrà a galla? In un primo momento lei rivela ad Andrea che dirà tutto ma poi fa un passo indietro, la cosa è destinata a rimanere un segreto?

Dall’altro lato abbiamo Giulia e Lorenzo che finalmente finiscono a letto insieme ma con qualche complicazione in più. Il dottore non reputa la sua Giulia una donna qualsiasi e quindi non riesce a rimanere freddo e distaccato come fa di solito e le cose peggiorano quando (dopo un intenso episodio dedicato a lui e alla sua misteriosa sorella gemella down di cui nessuno conoscenza l’esistenza) rivela i suoi sentimenti e si sente chiudere la porta in faccia.

Giulia è ancora presa da Andrea e quest’ultimo capisce che in passato potrebbe aver avuto una relazione con lei. Anche per Alba e Riccardo tutto cambia quando finalmente lui ha il coraggio di mostrarle la gamba, motivo per il quale ha detto no al loro appuntamento, e lei non reagisce come tutti noi avremmo voluto. Finiscono a letto insieme, invece, Gabriel ed Elisa, con tutte le complicazioni del caso visto che lui ha una promessa sposa e una tribù alla quale tornare.

Scusate ma rimettiamo l'ordine in queste ship :



Alba e Riccardo Elisa e Gabriel #DocNelleTueMani pic.twitter.com/qzlMTGQL6m — Michela (@mikysunny) October 15, 2020

Le anticipazioni del prossimo episodio di Doc Nelle tue Mani in onda giovedì prossimo, il 22 ottobre, mostrano l’ingenuità di Andrea nel mostrare il foglio incriminato a Sardoni che adesso rischia di nuovo di perdere tutto se verrà a galla il suo imbroglio. Cosa succederà ad Andrea? Sarà ancora nel mirino della foglie moglie del suo grande amico? Agnese rivela all’ex marito di aver preso in adozione un bambino mentre Alba prova a riavvicinarsi a Riccardo dopo la sua reazione ma senza molto successo. Ecco il promo del prossimo episodio: