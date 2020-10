Ora chi è alla ricerca dell’anima gemella può fare affidamento su un nuovo alleato. Si tratta di Facebook Dating, servizio messo a disposizione dal colosso del social network fondato e guidato da Mark Zuckerberg pensato per i cuori solitati. E che da pochissimo è disponibile anche qui in Italia. D’altronde si sa, negli anni sulle pagine del social biancoblu sono nate migliaia di storie d’amore, e pare allora naturale che la compagnia abbia pensato ad un servizio specifico che ha lo scopo di mettere in contatto due utenti perché possano conoscersi e testare la propria compatibilità. Servizio che, già sbarcato da tempo negli Stati Uniti, è abbastanza maturo da compiere il salto anche in alcuni Paesi europei, tra cui per l’appunto il nostro.

Come funziona allora Facebook Dating? Cosa dobbiamo sapere prima di avventurarci tra le sue pagine? Prima di tutto, è bene sottolineare che Dating, come spiegato direttamente dal blog ufficiale della piattaforma social, è perfettamente integrato all’interno dell’applicazione di Facebook. Per creare un profilo, sarà necessario possedere un account Facebook e naturalmente essere maggiorenni. Piuttosto interessante è la possibilità offerta dagli sviluppatori di poter chiudere il proprio profilo Dating – nel caso non sia più nelle nostre corde – senza dover rinunciare al proprio account Facebook.

Sappiamo poi che il funzionamento di Facebook Dating si basa su quattro elementi principali. Il primo sono le tradizionali Storie, che una volta pubblicate permettono agli altri utenti della piattaforma di scoprire come siamo ed eventualmente di mostrare interesse. Ci sono poi gli eventi e i gruppi, considerando che possiamo basare la ricerca di qualcuno presente su Dating proprio in base all’interesse mostrato per specifici eventi e gruppi, così da approcciarci con persone che abbiano gusti simili ai nostri. La più peculiare delle funzionalità di Facebook Dating è poi Secret Crush, vale a dire quella che permette di creare una lista – che rimane per l’appunto completamente segreta – di contatti che già abbiamo su Facebook o Instagram. Se uno di loro dovesse inserirci a sua volta in lista, il match sarebbe completo, un po’ come avviene su Tinder. A chiudere, abbiamo i cosiddetti video appuntamenti, incontri virtuali con la persona di nostro interesse. Cosa ne dite, proverete questa funzione “romantica” di FB?