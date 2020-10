Dopo una lunga attesa, possiamo finalmente parlare dello sbarco della tanto attesa modalità scura a bordo di Facebook per Android. Ne abbiamo parlato nelle ultime settimane a proposito della versione desktop dell’app, facendo presente tra le altre cose che ad un certo punto sia stato impossibile per alcuni utenti fare un passo indietro. Ebbene, a quanto pare siamo pronti una volta per tutte a fare questo step anche in ambito mobile, a patto che si seguano determinate istruzioni nel caso in cui si voglia testare da subito questo importante upgrade.

Come provare la modalità scura su Facebook per Android oggi 5 ottobre

Qualora siate vogliosi di provare oggi stesso la modalità scura di cui tutti parlano, dovete tener presente che la suddetta novità risulta disponibile attraverso la versione 290.0.044.121, ma come sempre avviene in questi casi, quando siamo al cospetto di un aggiornamento particolarmente significativo per un’app popolare, la sua distribuzione sta avvenendo in modo graduale lato server. Ecco perché c’è qualcuno che si chiede come forzare i tempi per fare il grande salto prima del previsto.

In particolare, la modalità scura all’interno di Facebook per Android la trovate nella versione 290.0.044.121 (APKMirror). Qui potrete procedere sfruttando il toggle raggiungibile all’interno delle impostazioni della suddetta app. In alternativa, qualora abbiate installato la versione ufficiale di Android 10 sul vostro smartphone, potete seguire le istruzioni per attivare l’impostazione di default. In ogni caso, a prescindere dal percorso che siete intenzianti a seguire per provare da subito la modalità scura, dovete tener presente che a stretto giro arriverà l’aggiornamento stabile per tutti tramite Play Store.

Dunque, a breve tutti potranno provare la modalità scura a bordo di Facebook per Android, ma nel frattempo i più temerari hanno già qualche alternativa a disposizione per impostare un discorso più immediato oggi 5 ottobre.