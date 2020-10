Nelle scorse ore Apple ha cominciato a distribuire iOS 14.1 sugli iPhone compatibili (da iPhone 6S a melafonini più recenti). Come accade sempre per rilasci integrativi a breve distanza da update di punta come appunto iOS 14, ci troviamo al cospetto di un aggiornamento che include un gran numero di soluzioni di problemi pregressi, piuttosto che nuove funzioni. Il peso del pacchetto è davvero considerevole, ossia 2,39 GB e i dettagli all’interno del changelog ufficiale ci indicano l’importanza di adeguarsi al nuovo software.

Come principale e praticamente unica novità di iOS 14.1, c’è da dire che ora gli sviluppatori hanno introdotto la possibilità di riprodurre e modificare video HDR a 10 bit nella cartella foto. Da notare però che la possibilità è riservata agli iPhone 6 e melafonini successivi e non dunque a modelli meno recenti.

Andando al fulcro dell’aggiornamento iOS 14.1, come già anticipato, vanno annoverati tutti i problemi risolti proprio dall’adeguamento appena rilasciato. Tra questi, ci sono quelli per i quali widget, cartelle e icone venivano visualizzate in misure ridotte sulla schermata Home dei dispositivi. Sempre per i widget si manifestavano problemi di trascinamento ora risolti dagli sviluppatori. Errore ben più grave ma per fortuna ora superato era quello relativo alla funzione mail e all’invio di messaggi da alias errato.

Gli esperti con l’aggiornamento iOS 13.1 hanno pure superato il bug per il quale con le chiamate in arrivo non venivano vsualizzati i dettagli del paese di riferimento. Sono stati superati anche errori relativi alla modalità di visualizzazione ingradita nel caso di immissione di un codice si accesso che poteva dare problemi proprio nel caso di inserimento di numeri o lettere per la sovrapposizione di elementi sullo schermo. Per quanto riguarda l’app musica, non dovrebbero esserci neanche piàù problemi nell’aggiunta di brani alla libreria, come invece capitato con iOS 14.

Un’ultima sfilza di problemi risolti con l’aggiornamento iOS 14.1 include la correzione di un’anomalia per la quale con la calcolatrice non venivano visualizzati gli zeri, quella per la risoluzione più bassa di uno streaming video e ancora la configurazione dell’Apple Watch. Insomma, l’update non può che essere consigliatissimo per superare una serie di limitazioni dell’aggiornamento precedente.