Finalmente ci siamo: Walt Disney Animation Studios ha pubblicato il trailer ufficiale di Raya And The Last Dragon, un film d’animazione in arrivo in tutto il mondo durante il mese di marzo del 2021. Inizialmente, la pellicola sarebbe dovuta uscire negli Stati Uniti d’America il 25 novembre 2020, ma la pandemia da Covid-19 ha costretto la compagnia a rinviare il film.

Questo primo trailer ufficiale, oltre ad anticipare la trama e il design dei personaggi, trasporta il pubblico nel mondo magico in cui la storia sarà ambientata. Un luogo ricco di dettagli e segreti. Come spesso accade nei film Disney, non mancano alcune scene ironiche.

Raya And The Last Dragon: la trama e la data d’uscita

Raya And The Last Dragon è ambientato a Kumandra, un mondo fantastico diviso in cinque regioni in cui vive un’antica civiltà. I draghi sono in realtà spariti da tempo, lasciando il posto a una forza oscura e maligna. Raya, una valorosa guerriera, inizierà un viaggio, insieme al fidato destriero Tuk Tuk, per trovare l’ultimo drago e salvare il mondo. Durante il percorso, la coraggiosa protagonista incontra Sisu, un drago d’acqua con sembianze umane che ha bisogno di aiuto per tornare nella sua originale forma.

Il poster ufficiale del film Raya And The Last Dragon (Walt Disney Studios).

Il film è stato diretto da Don Hall (co-regista di Big Hero 6) e Carlos López Estrada. La sceneggiatura è stata scritta da Qui Nguyen e Adele Lim (Digimon), mentre Paul Briggs e John Ripa sono i co-registi. Kelly Marie Tran (Star Wars: L’Ascesa Di Skywalker) interpreta Raya, mentre Awkwafina (Jumanji: The Next Level) è Sisu.

Il film – realizzato in computer animation – dovrebbe uscire il 12 marzo 2021: pronti per iniziare questo nuovo viaggio in un mondo fantastico? Ricordiamo che Walt Disney Studios sta anche lavorando a Luca, un film ambientato in Italia, e lancerà presto Soul.