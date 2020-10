Si parla di proroga bonus facciate al 2021 con detrazione fiscale al 90% per tutti quei lavori che rientrano nella categoria di rifacimento delle facciate condominiali. Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, questa è una delle novità che si possono evincere dal Documento programmatico di Bilancio, la manovra del prossimo futuro inoltrata dal Governo a Bruxelles. Ricordiamo che inizialmente il bonus facciate aveva la fine dell’anno come data di scadenza ultima, ma per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e del lockdown come sua diretta conseguenza, erano in pochi gli utenti che erano riusciti ad aderire alla misura.

Il Governo avrebbe, dunque, deciso per la proroga bonus facciate al 2021, per l’esattezza fino a dicembre del prossimo anno. L’incentivo, in contrapposizione a tutte le altre agevolazioni statali in merito alle ristrutturazioni di natura edilizia, non ha limitazioni di importo. Va anche ribadito che sono anche altre le proroghe stabilite dallo Stato, come nel caso della detrazione Irpef al 50% dei costi affrontati per il recupero edilizio con il tetto massimo di 96 mila euro, oltre che alla detrazione fiscale dei costi sostenuti per la riqualificazione energetica con le medesime aliquote programmate per l’anno in corso (50% per biomassa, infissi e pannelli solari, 65% per la restante parte degli interventi), quella, sempre slittata al 31 dicembre 2021, della detrazione Irpef al 50% dei costi sostenuti per arredare gli immobili ristrutturati, ed infine la detrazione Irpef al 36% delle spese effettuate per gli interventi di sistemazione a verde, giardini pensili e coperture a verde.

Niente da fare, almeno per adesso, per quel che riguarda la proroga dell’ecobonus e del sismabonus del 110% per un altro triennio (fino a prova contraria resteranno in auge fino al 2021), com’era stato anticipato dal Governo. Non è detto che l’estensione non possa arrivare quando ci sarà la sicurezza circa la disponibilità dei fondi europei del Recovery plan.