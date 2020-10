Ci sono voci insistenti, di cui prendere atto, a proposito del nuovo DPCM che potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello degli spostamenti tra regioni. A quanto pare, infatti, il provvedimento potrebbe non riguardare solo la Campania, con l’ordinanza ufficializzata dal governatore De Luca ieri sera che limita anche quelli tra province. Dunque, siamo arrivati a livelli di gran lunga più delicati rispetto a quelli trattati nelle scorse settimane a proposito del calcetto amatoriale.

In arrivo limitazioni per gli spostamenti tra regioni con il prossimo DPCM

Come evidenziato da diverse fonti, tra cui Open, il nuovo DPCM potrebbe arrivare già nel corso del prossimo weekend, puntando in primis sul coprifuoco alle 23 per limitare al massimo assembramenti e movida negli orari notturni. La riapertura degli esercizi commerciali, infatti, pare potrà avvenire solo alle 5. Tuttavia, a tenere banco sono gli spostamenti, con Lombardia e Campania che si sono già attivate sotto questo punto di vista, come del resto ho accennato in precedenza.

Secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, l’idea del governo pare essere quella di creare un DPCM che limiti al massimo differenti approccio da parte delle singole regioni. Chiaramente, in presenza di specifici focolai, ciascun governatore potrà agire con misure ancora più restrittive, ma in linea di massima la volontà è quella di mettere sullo stesso piano tutto il Paese. Resta il fatto che, come accennato, la Campania abbia già ufficializzato le prime limitazioni agli spostamenti addirittura su base provinciale, inaugurando questo nuovo corso con la seconda ondata.

Siamo solo nel campo delle indiscrezioni, è opportuno ricordarlo, ma arrivati a questo punto lo scenario dell’introduzione di limitazioni per gli spostamenti tra regioni appare inevitabile in tutta Italia, sperando che la curva non salga ulteriormente.