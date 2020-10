La fiction L’Alligatore è una delle novità della stagione televisiva Rai 2020/2021. Matteo Martari, dopo Un Passo dal Cielo, I Medici e I Bastardi di Pizzofalcone, veste i panni di Marco Buratti, un ex musicista e cantante blues che ha trascorso ingiustamente sette anni in carcere.

Diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, la fiction è tratta dai romanzi di Massimo Carlotto e arriverà prossimamente su Rai2. Prima di sbarcare sul piccolo schermo, L’Alligatore potrebbe essere disponibile sulla piattaforma di streaming RaiPlay, previa registrazione. Il 18 novembre, il servizio metterà online tutti gli episodi della prima stagione, che gli utenti potranno guardare comodamente dai propri smartphone, tablet o computer di casa. Una strategia che l’azienda di Viale Mazzini ha già adottato in passato, e più di recente con Io Ti Cercherò.

La fiction L’Alligatore segue le vicende di un ex cantante di blues che è stato ingiustamente condannato a sette anni di carcere. Dietro le sbarre, dopo aver accantonato la musica, l’uomo si improvvisa investigatore dalle doti molto particolare. Insieme a due amici, altrettanto strani, mette in piedi una “band” con cui riesce a scovare le malefatte di organizzazioni criminali e di ambienti loschi che si spacciano per puliti.

Il protagonista della fiction, interpretato da Matteo Martari, si aggiunge alla lista di quegli investigatori anti convenzionali che affollano le reti Rai: da Rocco Schiavone al commissario Montalbano, passando per l’inarrestabile Don Matteo, Marco Buratti riuscirà a far breccia nel cuore degli spettatori?

Prodotto da Fandango, L’Alligatore è stato girato tra la fine del 2019 e inizio 2020, completando le riprese prima del lockdown. La fiction dovrebbe essere composta da quattro puntate, per un totale di altrettante quattro serata, in onda su Rai2 dal 25 novembre. Nel cast anche Thomas Trabacchi, Valeria Solarino, Gianluca Gobbi e Fausto Maria Sciarappa.

Le prime scene video de L’Alligatore sono state mostrate durante il promo Rai dedicato alle fiction che vedremo nella stagione 2020/2021.

Matteo Martari è noto al pubblico per aver interpretato Francesco Pazzi nella seconda stagione de I Medici; ha fatto parte della serie Non Uccidere, I Bastardi di Pizzofalcone 2 e Un Passo dal Cielo (quarta e quinta stagione). Per Mediaset ha partecipato alla miniserie Non Mentire.