Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa di Suburra 3. Mancano ormai nove giorni al debutto dei nuovi episodi, gli ultimi della serie, su Netflix, e il pubblico è pronto a scommettere che non tutti i personaggi arriveranno vivi e vegeti alla meta. La tensione si taglia con il coltello già nelle prime immagini del promo e mentre la guerra si fa sempre più complicata, Spadino e Aureliano puntano sempre più in alto, ma a discapito di chi? Le teorie non mancano ma le anticipazioni ufficiali scarseggiano per non rovinare la sorpresa al pubblico ma ecco cinque cose che non possiamo non sapere prima di vedere i nuovi episodi.

MANFREDI ANACLETI

Dopo una seconda stagione passata senza Manfredi, il re degli zingari, i fan dovranno prepararsi al suo ritorno. Negli ultimi minuti di Suburra 2 lo abbiamo visto risvegliarsi dal coma pronto a capire cosa è successo in questo periodo ma, soprattutto, puntando ad un unico obiettivo, fare fuori Spadino che, nel frattempo, si è impadronito del suo regno e della sua poltrona. Angelica lo rifiuterà sottolineando il potere e il prestigio che Spadino le ha regalato in questi mesi ma questo non lo fermerà. Il promo mostra Manfredi a capo della sua famiglia cantare una canzone contro i traditori dell’imperatore e subito dopo stringere la mano a Cinaglia. Il loro patto porterà i suoi frutti in Suburra 3 o Manfredi tornerà a sparire, volente o nolente?

IL GIUBILEO

Questo è l’affare che farà gola ai protagonisti di Suburra 3. Nella Capitale si sta pensando all’organizzazione dell’evento mondiale che oltre ai pellegrini porterà nella Capitale una vagonata di milioni su cui Aureliano vuole mettere le mani insieme al suo socio, Spadino. Nel promo sentiamo il personaggio interpretato da Alessandro Borghi parlare del grosso affare e di quello che sarà necessario per metterci sopra le mani. Ancora una volta a tirare i fili di questo nuovo piano è proprio Cinaglia, Lui riesce a salvarsi da morte certa parlando ad Aureliano e Spadino di questa montagna di soldi in arrivo, Il Giubileo, “e chi ci mette mano sopra diventa ricco sfondato”.

L’INCOGNITA CINAGLIA

Le anticipazioni di Suburra 3 annunciano novità importanti proprio su quello che un tempo era un ligio uomo politico devoto alla Cosa Pubblica, che adesso è un cane sciolto che cerca di districarsi tra Aureliano e Spadino, Manfredi Anacleti e Samurai. Sarà proprio lui il personaggio che subirà la trasformazione più significativa in questa stagione convinto di poter decidere “lui chi far vivere e chi far morire” ma costretto ancora a fare i conti con la sua coscienza che ha il volto e il corpo della sua adorata moglie. Riuscirà a fermarlo prima che ceda completamente al suo lato oscuro o è ormai troppo tardi per farlo?

L’IMPERATORE

Lo sentiamo nominare sin dall’incipit del trailer di Suburra 3, lui, l’Imperatore, colui che metterà le mani sul Giubileo e, forse, su Roma tutta per tenerne le redini del malaffare e non solo. Ma quale sarà il suo volto? In lizza c’è il redivivo Manfredi, subito dopo il duo formato da Spadino e Aureliano (che per un attimo nel promo vediamo sul trono come i nuovi re di Roma) ma non scherzano nemmeno Samurai, il boss uscente, e Cinaglia. Chi ha più chance di vincere questa guerra? L’outsider è sicuramente il politico, ma davvero il mitico duo di protagonisti si lascerà sconfiggere?

AURELIANO E SPADINO

Li abbiamo voluti lasciare per ultimi non perché lo siamo nella serie ma perché sono la ciliegina sulla torta di una prima serie italiana firmata Netflix riuscita alla grande, in grado di conquistare i Paesi in cui è stata distribuita e conquistando il pubblico. Aureliano e Spadino si sono amati e odiati, hanno riso insieme e hanno pianto per Lele, e adesso si preparano all’ultimo atto della loro rivolta contro una famiglia che li ha schiacciati e una società in cui non hanno trovato posto se non insieme. La loro storia, comunque vada, è stata un successo. L’ultimo capitolo ci deluderà? Siamo sicuri di no.