“Solo Roma è eterna”, con queste parole il nuovo trailer di Suburra 3 mette i brividi ai fan e agli abbonati Netflix che attendono con ansia di vedere i nuovi episodi ovvero l’ultimo capitolo della prima serie italiana della piattaforma. Le scene mettono insieme i momenti clou dei nuovi episodi dallo scontro con Spadino e il suo fratello, miracolosamente tornato in vita dopo quello che è successo nella seconda stagione, a quello tra Aureliano e Cinaglia pronto a rimettere in carreggiata lui e il suo socio con un nuovo affare e una montagna di soldi.

A quanto pare, però, Roma non si comanda con i soldi ma con il potere e loro quello non ce l’hanno, almeno non adesso. Questo li spingerà ad andare avanti? Le immagini del nuovo trailer di Suburra 3 mostra i due nuovi re a caccia di alleati a Roma Nord e questo potrebbe portare nella serie new entry interessanti, ma a quale prezzo? Un drammatico, ultimo secondo, lascia intendere che Aureliano dovrà perdere ancora molto altro in questa sua guerra alla poltrona, ma chi?

Ecco il trailer:

Dopo il tragico suicidio di Lele del finale della seconda stagione e il risveglio dal coma di Manfredi, gli equilibri sono destinati a cambiare gli equilibri tra i personaggi al centro della serie. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del Crimine e mentre nei quartieri la lotta si fa dura, all’ombra del Campidoglio, l’elezione del nuovo sindaco di Roma e l’ascesa di Cinaglia, faranno il resto. Al centro di tutti ci sarà il nuovo affare del millennio, una montagna di soldi, quella che Aureliano stesso definisce il Giubileo. Aureliano e Spadino sono pronti a sfidare di nuovo Samurai e lo stesso Cinaglia, chi la spunterà alla fine?