Un 2020 negativo sotto numerosi punti di vista – extra videoludici – quello che volge alla conclusione, ma c’è chi riesce comunque a sorridere. È il caso di Call of Duty Warzone, il Battle Royale legato al franchise di Activision, che ha esordito sul mercato proprio agli albori di quest’anno.

Erano infatti gli inizi di marzo quando il gioco si presentava agli utenti. Un’escalation verso il successo che ha attinto anche alla condizione di lockdown in cui è piombato il mondo intero nel periodo primaverile. E che irrimediabilmente ha pompato flussi di utenti verso la community dei videogiocatori, in grado di raggiungere numeri importanti in pochissimo tempo.

Chiaramente, così come per ogni produzione videoludica, anche per Call of Duty Warzone il successo nel lungo periodo non è garantito. Anzi, le chance di “annoiare” sono sempre molto elevate. Tocca agli addetti ai lavori sfornare contenuti in grado di mantenere costantemente alta l’attenzione della community.

Call of Duty Warzone dalle tinte horror

E in tal direzione remano le nuove feature pronte all’esordio, che celebrano all’interno di Call of Duty Warzone il giorno di Halloween. A partire da oggi, 20 ottobre 2020, il Battle Royale vedrà l’inizio dell’evento The Haunting of Verdansk. Diverse le modalità extra confezionate dal team di sviluppo, che andranno a inserirsi nel multiplayer classico. Si passerà dunque a una mappa notturna, grazie a Zombie Royale, in cui bisognerà fare i conti non solo con i nemici, ma anche con i claudicanti non morti.

Il tutto viaggia chiaramente in combo anche con contenuti che affolleranno l’ambito cosmetico. Pronti a presenziare nello store digitale interno al gioco golosi bundle legati a figure iconiche come Saw, Leatherface, Ghost e Mace. Oltre poi a tanti “regalini” che verranno elargiti anche semplicemente facendo il proprio login.

Insomma, tanti buoni motivi per non perdere l’occasione di far cantare i propri fucili durante i prossimi giorni all’interno del Battle Royale di Activision.

