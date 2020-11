Neppure il tempo di metabolizzare quelli della scorsa settimana, che i problemi Call of Duty sono tornati a tormentare le partite in multiplayer online degli appassionati su un po’ tutte le piattaforme di riferimento. E lo hanno fatto nella giornata di oggi, 17 novembre 2020, a pochi giorni dal lancio del nuovo capitolo della saga di sparatutto in prima persona per eccellenza, quel Call of Duty Black Ops Cold War realizzato dai ragazzi di Treyarch per Activision e destinato a PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series S e Xbox Series X.

I problemi Call of Duty odierni sono stati segnalati e raccolti come da tradizione sulle pagine del portale Downdetector, sito che per l’appunto va a monitorare il corretto funzionamento di svariati servizi di rete – compresi quelli videoludici come la saga sparacchina americana. Come potete verificare anche voi collegandovi direttamente a questo indirizzo, gli utenti stanno lamentando in massa – si parla di quasi 800 segnalazioni – problemi nel funzionamento e nella stabilità dei server che ospitano i match online. La connessione è infatti il topic interessato da circa il 93% delle segnalazioni, mentre la restante percentuale si concentra addirittura sull’impossibilità di effettuare il log in e accedere di conseguenza al proprio profilo.

Questo significa che è assai difficile gettarsi nella mischia e sui campi di battaglia non solo di Call of Duty Black Ops Cold War, ma anche della Battaglia Reale del franchise, ovvero Call of Duty Warzone – da scaricare gratis su personal computer e console e perfettamente integrata sia con il nuovo episodio che con il soft reboot di Modern Warfare. Per il momento non sappiamo quando le criticità saranno risolte, ma è chiaro che i tecnici di Activision siano già a conoscenza dei malfunzionamenti e stiano lavorando per arginarli. Anche voi avete rilevato problemi Call of Duty oggi 17 novembre? Ditecelo più sotto nei commenti.