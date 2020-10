È tra i titoli più interessanti di questa stagione televisiva: in arrivo Lovecraft Country su Sky Atlantic che debutta nel giorno di Halloween per un appuntamento da horror. La serie, targata HBO, si impone come adattamento televisivo del romanzo del 2016 di Matt Ruff.

La trama di Lovecraft Country – in Italia con il sottotitolo La terra dei demoni – inizia con un viaggio on the road in cui il protagonista, Atticus detto “Tic”, parte alla ricerca di suo padre nell’America degli anni Cinquanta. Quello che in apparenza è un semplice vagabondare da un luogo all’altro, finisce per diventare qualcos’altro che trascina Tic e i suoi viaggiatori in un vortice di demoni, magia ed esoterismo.

Attraverso il soprannaturale, Lovecraft Country esplora l’America di quel periodo, ancora in piena segregazione razziale, dove sono in vigore le famigerate Leggi Jim Crow. Il viaggio di Tic, suo zio George e l’amica d’infanzia Letitia “Leti” si trasforma in una dura lotta per la sopravvivenza. Il titolo della serie e del libro originale citano lo scrittore di Providence H. P. Lovecraft che nei suoi scritti parlava di orrore cosmico e grandi Antichi. La paura dell’ignoto pervade da sempre la mente del genere umano, ma molto spesso i veri mostri possono essere decisamente più reali e nascondersi nei volti dell’uomo medio – il bianco e il razzista, come viene mostrato in Lovecraft Country.

Il viaggio di Tic, Leti e George è solo l’apice di una storia ben più complessa, che si dipana nel corso dei dieci episodi della serie. A volte la storia può apparire confusa e scollegata dalla trama principale. In realtà, alcuni episodi servono ad esplorare al meglio i personaggi e le tematiche affrontate nella serie. L’universo misterioso di Lovecraft Country è ben più ampio e vale la pena approfondirlo.

Nel cast della serie, Michael Kenneth Williams nel ruolo del padre di Atticus, Montrose Freeman; Jonathan Majors è Atticus Black; Courtney B. Vance è George Freeman, zio di Atticus; Jurnee Smollett è Letitia “Leti” Lewis, amica di Atticus; Wunmi Mosaku è Ruby Baptiste, la sorellastra di Letitia; Aunjanue Ellis è Hippolyta Freeman, zia di Atticus e la moglie di George; Jamie Harris è lo sceriffo Eustice Hunt; Abbey Lee è Christina Braithwhite; Jamie Chung è Ji-Ah; e Jordan Patrick Smith è William.

Il debutto di Lovecraft Country su Sky Atlantic è per sabato 31 ottobre alle 21:15 con due episodi a settimana fino al 28 novembre. La serie sarà poi disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.